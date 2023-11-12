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  4. Cenaze aracını içindeki cenazeyle birlikte kaçırdı! 'Anne-oğul' iddiasını çürüten gerçek sorguda ortaya çıktı

Cenaze aracını içindeki cenazeyle birlikte kaçırdı! 'Anne-oğul' iddiasını çürüten gerçek sorguda ortaya çıktı

12.11.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de Mehmet Can K. isimli bir şahıs, geçtiğimiz gün, içerisinde Hacer K’.ye ait cenazenin bulunduğu cenaze aracını kaçırmıştı. Hacer K.'nin ise şahsın annesi olduğu iddia edilmişti. Adıyaman’da yakalanan Mehmet Can K. tutuklandı. Sorguya alınan Mehmet Can K.’nin Hacer K.’nin oğlu olmadığı ortaya çıktı.

Cenaze aracını içindeki cenazeyle birlikte kaçırdı! 'Anne-oğul' iddiasını çürüten gerçek sorguda ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün Osmaniye Asri Mezarlık'ta defnedilmek için bekletilen Hacer K.’nin cenazesinin bulunduğu cenaze aracı, Mehmet Can K. tarafından kaçırılmış ve şahıs Osmaniye’den Adıyaman’a doğru geldiği sırada Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Çatalağaç köyü çıkışında durdurulmuştu.

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Araçta bomba olma ihtimaline karşı jandarma ekiplerince kullanılan sinyal kesici ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından araç incelenmişti.

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İÇİNDEKİ CENAZENİN ŞAHSIN ANNESİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda araç içerisinde Hacer K’.ye ait cenaze bulunmuş ve Hacer K.'nin şahsın annesi olduğu iddia edilmişti.

MEHMET CAN K.’NİN, HACER K.’NİN OĞLU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınıp, Gölbaşı Jandarma Komutanlığına götürülerek sorguya alınan Mehmet Can K.’nin Hacer K.’nin oğlu olmadığı ortaya çıktı. Mehmet Can K.’nin psikolojik sorunları olduğu anlaşılırken, şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Siverek Cezaevi'ne gönderildi.

Mehmet Can K. ile hiçbir yakınlığı bulunmayan Hacer K.’nin cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Osmaniye’ye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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