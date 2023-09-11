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Cenaze namazı sırasında kalabalığın arasına kamyon dalmıştı! 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi tutuklandı

11.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta cumartesi günü cenaze töreni sırasında saf tutanların arasında freni boşalan kamyon dalmış, feci kazada 6 kişi ölürken 25 kişi yaralanmıştı. Kazayla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama geldi.

Cenaze namazı sırasında kalabalığın arasına kamyon dalmıştı! 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi tutuklandı

Cenaze namazındaki kalabalığın arasında dalan kamyonun sürücüsü ve şirket yetkilisi tutuklandı.

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kamyonun mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına dalması olayıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş, Andırın ilçesi Darıova Mahallesi 9 Eylül 2023 günü saat 10.50 sıralarında, C.A.'nın (45) sevk ve idaresinde bulunan kamyonun viraja kontrolsüz bir şekilde girerek yoldan çıkması ve cenaze defin işlemi yapılan alana girmesi sonucu 6 vatandaş vefat etmiş, 25 vatandaş yaralanmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili olarak, gözaltına alınan ve 10 Eylül 2023 günü adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü C.A tutuklanmıştır. Olay çerçevesinde, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, adli makamlara sevk edilen, şirket yetkililerinden İ.A isimli şahıs tutuklanmıştır. Diğer şirket yetkililerinden M.S ve K.G isimli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. M.A.A isimli şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla alınan ifadesine müteakip serbest bırakılmıştır. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza

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