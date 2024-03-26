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  4. Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü

26.03.2024 16:12
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Cezaevinden izinli çıkan ve toplam 20 suç kaydı bulunan Uğur Falay, izninin son gününde annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra intihar etti. 3 cenazede aynı yerden kaldırılırken cenazede Uğur Falay'a tepki gösterenler arkalarını dönerek protesto etti.

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü

Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra intihar eden Uğur Falay'a tepki gösterenler cenazesinde tabuta sırtlarını döndü.

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

Beyoğlu Nusretiye Camii'nde dün meydana gelen olayda, bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay (35) olduğu belirlendi. Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi.

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ANNE VE KIZIN ACI SONU

Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 3 cenaze de işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

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3 CENAZE İÇİN AYNI YERDE TÖREN

Aile için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. Sınıf öğrencisi ve basketbol antrenörü İrem Falay'ın öğrencileri katıldı. Tören öncesi Yenibosna Merkez Cami avlusunda taziyeler kabul edildi. Cenazeler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

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TABUTA SIRTLARINI DÖNDÜLER

Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü. İrem Falay'ın öğrencilerinin bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüler. Cenazeler defnedilmek üzere Batman'a götürüldü.

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"İNANAMADIM"

Öğrencisi Burak Kaya, "Neşeli mutlu, huzurlu bir insandı. Kimseyle sorunu olmazdı, küçük çocuklarla arası çok iyiydi" dedi.

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Şoreş Tunç ise, "Hem koçum oldu hem arkadaşım oldu. Mutlu ve neşeli bir insandı. Şok oldum, inanamadım" şeklinde konuştu. (DHA)

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109328_BAHCELIEVLERDE-ANNESINI-VE-KIZ-KARDESINBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İntihar İstanbul Bahçelievler
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