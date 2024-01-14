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  4. Cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı... CHP'li Engin Altay'ın acı günü: Sinop'un en eski partilisi Kazım Altay hayatını kaybetti

Cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı... CHP'li Engin Altay'ın acı günü: Sinop'un en eski partilisi Kazım Altay hayatını kaybetti

14.01.2024 15:29 | Son Güncelleme:
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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay 95 yaşında yaşamını yitirdi. Altay için Erfelek'te cenaze namazı kılındı. Cenazeye eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı... CHP'li Engin Altay'ın acı günü: Sinop'un en eski partilisi Kazım Altay hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın hayatını kaybeden babası Kazım Altay için Sinop'un Erfelek ilçesinde Erfelek Büyük Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

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CHP'NİN İLDEKİ EN ESKİ ÜYESİYDİ

CHP'nin Sinop'taki en eski üyesi olan Kazım Altay'ın cenazesine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Malatya Milletvekili Veli Ağababa, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, eski CHP milletvekilleri Tuncay Özkan, Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, Çetin Osman Budak, Erkan Aydın, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Altay ailesinin sevenleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Namazın ardından Altay'ın cenazesi, toprağa verildi.

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(DHA)

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