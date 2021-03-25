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'Cennetten tapulu arsa' vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar

25.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 4 kişi, “Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak” diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmaya kalkıştı.

Adana’da emekli kanser hastalığıyla mücadele eden Nergiz Kurçe (75) bir süre önce kendi gibi emekli olan eşiyle Atatürk Parkına gezmeye gitti.

'CENNETTEN 500 DOLARA ARSA SATIYORUZ'

Yaşlı kadın bu sırada yanına 2’si yabancı 4 kişinin yaklaştığını belirterek “Biraz sohbet edebilir miyiz dediler ben de buyurun dedim. 'Cennetten 500 dolara arsa satıyoruz’ dedi. ‘Bu bize gelen bir ödül, bizim adreslerimiz var oraya toplantılara gelip 100 lira da bağış yapacaksınız’ dedi. ‘Daha sonra size devamlı para akacak devamında ise her konuda size yardımcı olacağız’ dediler. ‘Sizler aldığınız bu tapu karşılığını misli olarak daha fazlasını alacaksınız. Şimdi size broşür vereceğiz bunları da dağıtırsanız daha da fazlasını kazanırsınız’ dediler. Ben de onlara, 'bana bak siz yanlış kişiye çattınız dayak yemeden hemen gidin' dedim ve gönderdim” diye konuştu.

'CENNETTEN TAPULU ARSA VERECEĞİZ DİYE DOLANDIRIYORLAR'

Nergiz Kurçe, daha sonra aynı kişileri metro çıkışında yine gördüğünü en az 4 kişiden para aldıklarını ifade ederek “Beni fark edince oradan ayrıldılar. Bunlar milleti dolandırıyor. Ancak ben polise gidip şikayetçi olmadım. Keşke olsaydım; şimdi aklıma geldi. Vatandaşı cennetten tapulu arsa vereceğiz diye dolandırıyorlar” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana
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