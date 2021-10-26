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Çentik modası PC ve tabletlerde karşımıza çıkmaya başladı

26.10.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çentik modası tablet ve bilgisayarlara sıçradı. Akıllı telefon pazarındaki hemen hemen tüm üreticiler çentik tasarımını benimsemiş durumda. Bu tasarım çizgisinin en büyük avantajı ise ekran alanının daha verimli kullanılmasını mümkün kılması.

Çentik modası PC ve tabletlerde karşımıza çıkmaya başladı

Özellikle son birkaç senedir çıkan hemen hemen tüm akıllı telefon modellerinde bu tasarımı gördüğümüzü söyleyebiliriz.

Çentik tasarımı akıllı telefonların ardından PC ve tabletlerde de karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Apple yeni tanıttığı MacBook modelinde çentikli bir tasarım çizgisi tercih etmişti. Şimdi ise Samsung bu tasarım çizgisini yeni nesil tabletlerine uyarlamayı planlıyor.

Çentikle gelen telefonların sayısı günden güne artmıştı. Şimdilerde ise tüm telefon üreticilerinde bu ize rastlamamız mümkün. Aynı durum PC ve tablette de yaşanır mı bilinmez. Fakat fitilin ateşlendiği bir gerçek.

Apple çentik tasarımını PC tarafına taşırken, Samsung ise tabletlere yöneldi. Ortaya çıkan son bilgilere göre Samsung’un üst seviye tableti Galaxy Tab S8 Ultra çentikli bir ekranla gelecek. Böylece tabletin ekran gövde oranı da arttırılmış olacak.

Bu tasarım çizgisinin tabletlere ne derece yakıştığı ise başka bir soru işareti. Sizce çentik tasarımı tabletlerde yaygınlaşmalı mı? Sizlerin bu konu üzerine görüşleri nelerdir?

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