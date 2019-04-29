HABER

Cep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

KASTAMONU merkeze bağlı Alpagut köyü sakinleri, köyde GSM hattı çekmediği için cami minaresi ile evlerin çatılarına veya ağaçlara çıkarak cep telefonuyla konuşabiliyor.

Cep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlar

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkeze bağlı Alpagut köyü sakinleri, köyde GSM hattı çekmediği için cami minaresi ile evlerin çatılarına veya ağaçlara çıkarak cep telefonuyla konuşabiliyor.
Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Alpagut köyünde, GSM hatlarının çekmemesi, köy halkını sıkıntıya soktu. Vatandaşlar, yakınları ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için ya köy meydanında bulunan caminin minaresine ya da tepe noktalardaki ağaçlara ve evlerin çatılarına çıkıyor. Teknolojinin gelişmesine rağmen zor şartlarda telefon ile konuşabilen köylüler, bu durumun düzeltilmesini istedi.
Köy Muhtarı Yunus Zalimoğlu, 2019 yılında olmalarına rağmen köyde cep telefonu ile konuşamadıklarını belirterek, "Bu konuda köyde yaşayan insanlar ve ben köy muhtarı olarak çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyorum. 450 aboneden imza toplayarak yaklaşık 1,5 yıl önce müracaatta bulunduk. Ama sorunumuz hala çözülmedi" diye konuştu.
Köy sakinlerinden İsmail Davarcı da köyde baz istasyonu olmaması nedeniyle GSM operatörlerinin sinyal seviyelerinin çok düşük olduğunu söyledi. Davarcı, "Rahatsızlık geçirdim ve iletişim kuramadığım için traktörle gitmek zorunda kaldım. Ne ambulans çağırabiliyoruz, ne de bir yetkiliye ulaşabiliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Cep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlarCep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlarCep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlar

Bu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyorBu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyor
Sedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptıSedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptı
Açıköğretim Fakültesi büro temsilcileri buluştuAçıköğretim Fakültesi büro temsilcileri buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

El freni çekilmeyen traktör su kuyusuna devrildi

El frenini çekmeyi unutunca... Ekipler seferber oldu

1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil? Okullar tatil olacak mı?

1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil?

Doğaseverler işbaşında! Keşif yürüyüşünde saklı cennet buldular

Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

Ay, Balık burcuna giriyor!

Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.