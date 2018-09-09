İSTANBUL (AA) - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nca (TSÇV) "Beyin Felci" (Cerebral Palsy - CP) hastalığına dikkati çekmek amacıyla "Cerebral Palsy Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kadıköy Caddebostan sahilinde toplanan gönüllüler, aileler ve Cerebral Palsy'li bireyler, ellerinde "Farkında Ol, Umut Ol", "Her 8 saatte bir Cerebral Palsy'li bir çocuk doğuyor", "dünyacpgünü" pankartları taşıyarak yürüyüşlerini gerçekleştirdiler.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak her Eylül ayında düzenledikleri "Steptember" sosyal sorumluluk projesiyle Cerebral Palsy engeli konusunda farkındalık oluşturduklarını ve birçok gönüllünün Cerebral Palsy'li bireylere destek olmak amacıyla bağış topladığını belirtti.

"Cerebral Palsy Farkındalık Yürüyüşü" etkinliğini ise ilk kez gerçekleştirdiklerine değinen Evgin, farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllüler, Cerebral Palsy'li çocuklar ve aileleriyle parkurda yürüyeceklerini söyledi.

Evgin, etkinliği düzenlerken iki farklı hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Toplumsal alanlarda çocuklarımızla yer alarak onların kendilerini ifade etmelerini ve aileleriyle toplum içinde birlikte olmalarını sağlıyoruz. Burası çok kalabalık, çok hareketli. Gelip geçenler de sürekli, 'Siz kimsiniz, vakfınızın ismi nedir, ne iş yaparsınız?' diye soruyor. Bu da farkındalık meydana getirmek için önemli oluyor." ifadelerini kullandı.