İSTANBUL (AA) - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nca (TSÇV) "Beyin Felci" (Cerebral Palsy - CP) hastalığına dikkati çekmek amacıyla "Cerebral Palsy Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Kadıköy Caddebostan sahilinde toplanan gönüllüler, aileler ve Cerebral Palsy'li bireyler, ellerinde "Farkında Ol, Umut Ol", "Her 8 saatte bir Cerebral Palsy'li bir çocuk doğuyor", "dünyacpgünü" pankartları taşıyarak yürüyüşlerini gerçekleştirdiler.
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak her Eylül ayında düzenledikleri "Steptember" sosyal sorumluluk projesiyle Cerebral Palsy engeli konusunda farkındalık oluşturduklarını ve birçok gönüllünün Cerebral Palsy'li bireylere destek olmak amacıyla bağış topladığını belirtti.
"Cerebral Palsy Farkındalık Yürüyüşü" etkinliğini ise ilk kez gerçekleştirdiklerine değinen Evgin, farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllüler, Cerebral Palsy'li çocuklar ve aileleriyle parkurda yürüyeceklerini söyledi.
Evgin, etkinliği düzenlerken iki farklı hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Toplumsal alanlarda çocuklarımızla yer alarak onların kendilerini ifade etmelerini ve aileleriyle toplum içinde birlikte olmalarını sağlıyoruz. Burası çok kalabalık, çok hareketli. Gelip geçenler de sürekli, 'Siz kimsiniz, vakfınızın ismi nedir, ne iş yaparsınız?' diye soruyor. Bu da farkındalık meydana getirmek için önemli oluyor." ifadelerini kullandı.
Ailelerin kendilerini ifade etmek ve çocuklarıyla güzel bir gün geçirmek isteğiyle yürüyüşe katıldıklarını belirten Evgin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Erişilebilirlik bizim için çok önemli. Erişilebilir alanlarda birlikte olmak onlara mutluluk veriyor. Etkinliklerimizi her sene tekrar tekrar yapacağız. 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü'nde de faaliyetler yapacağız. Eylül ve Ekim ayı bizim için farkındalık yarattığımız, uzun bir süreç."
TSÇV'de eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan Cerebral Palsy hastası Tuğba Erbilen (32) ise vakıftan aldığı hizmetlerin hayata sımsıkı tutunmasında ve pozitif bir hayat yaşamasında büyük katkısı olduğunu ifade etti.
Erbilen, gönüllü olarak yer aldığı Steptember projesinde de kendisi gibi yürüme, konuşma, hareket etme konularında sıkıntı yaşayan çocuklar için bağış topladıklarını aktardı.
Cerebral Palsy için farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erbilen, "Bu yürüyüşün toplumsal farkındalık anlamında dikkati çekici olacağını düşünüyorum." dedi
Farkındalık yürüyüşü etkinliğine Cerebral Palsy'li oğlu Umut için katılan Ayşin Bicioğlu, Umut'un TSÇV'de 6 yıldır eğitim gördüğünü belirtti.
Hayatlarının merkezinde oğullarının yer aldığını ve evdeki yaşantılarının da normal çocuklu ailelerden farklı olmadığını anlatan Bicioğlu, "Yani her çocuklu aile gibi yaşıyoruz, Umut bizim için normal bir çocuk, ona engelli bir çocuk gözüyle bakmıyoruz. Her çocuk gibi bizim neşe kaynağımız." dedi.
Cerebral Palsy kelimesinin dahi insanlar tarafından bilinmediğini vurgulayan Bicioğlu, bu tür etkinliklerin fayda sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.
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