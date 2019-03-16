Cerebral Palsy’li çocuklar, kendilerini şiirle ifade etti

Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teshis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti saglayan ve Cerebral Palsy’li bireylerin meslek sahibi olmaları ve hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacı ile gerekli faaliyetlerde bulunan Cerebral Palsy Türkiye, yazar ve matematik öğretmeni Tamay Önal Polat öncülüğünde 35 şairin şiirleriyle harmanladığı Mavigül şiir kitabıyla anlamlı bir proje hazırladı.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’nin şairlerinin yanı sıra Nilgün Acar, Olcay Akbay ve Tülin Akın’ın da katılımlarıyla birbirinden güzel şiirler Mavigül kitabında bir araya geldi. Boyut Yayıncılık’tan çıkan Mavigül kitabının tüm geliri Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’ye bağışlanıyor.

Hayata anlam katan şiirler şimdi çocuklar için okunuyor

Cerebral Palsy Türkiye’nin şairleri konuşamayan, yürüyemeyen ve sadece sağ elinin üç parmağını kullanabilen Nilgün Acar, akülü sandalye kullanan, yutkunamayan ve çiğneyemeyen Olcay Akbay ve 35 yazar birbirinden güzel şiirlerini Mavigül şiir kitabında bir araya getirdi.

Umut dolu şiirlerin bir arada bulunduğu Mavigül şiir kitabının geliri, Cerebral Palsy Türkiye’ye bağışlanacak.



