Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin dava

Sanık avukatı Vahit Bıçak, müdahilliğin kriterinin suçtan doğrudan zarar görmek olduğunu ifade ederek, "Dolaylı zarar görenin davaya katılma hakkı yoktur. Mesela Ordu'daki hadisede fail, hiç tanımadığı bir kadını kadın kimliğinden ötürü öldürmüştür. Bu kadın cinayetidir. Burada kadın cinayeti yoktur. Talebin reddini istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada ilk olarak Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu adına avukat Tülay Çelikyürek ile Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Başkanı Emine Demirel Aksoy davaya müdahil olmayı talep etti.

Duruşmayı bazı milletvekillerinin yanı sıra Çankaya Üniversitesinin öğretim üyeleri ile öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturduğu kalabalık grup da izledi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hikmet (23) ve avukatı, maktulün annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel, müdahil Çankaya Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda talebi reddetti.

Söz alan avukat Bıçak, bugüne kadar "kamuoyu baskısı nedeniyle tanık dinletemediklerini" söyledi. Bıçak, sanığın annesi Hatice Elçi Hikmet ile dedesi İsmail Elçi ve Yiğit A'nın huzurda, bir tanığın ise Tanık Koruma Kanunu hükümleri kapsamında gizli tanık olarak dinlenmesini istedi.

- Sanığın annesi tanık kürsüsünde

Duruşmada daha sonra sanığın annesi Hatice Elçi Hikmet yeminsiz olarak dinlendi. Hikmet, olaydan sonra oğlunun ilk kendisini aradığını, "Okulda bir olay meydana geldi. Çok üzgünüm, gelip beni alır mısın, intihar edeceğim. Çok kötü bir olay oldu, hatırlamıyorum." dediğini savundu.

Küçük oğlu ve eşini de alarak taksiyle oğlunun bulunduğu yere gittiklerini anlatan anne Hikmet, şu beyanı verdi:

"Önce sakinleştirmeye çalıştım. Eşime silahı ve bıçağı almasını söyledim. Eşim, üzerinde boş kovan olan silahı aldı. Telefonu ben aldım. Taksiyle emniyete giderek oğlumu teslim ettik. Emniyette babası da refakat etti. Çamaşır almamı söyledikleri için Gölbaşı'ndaki evimizden çamaşır alıp geldim. O esnada telefon bendeydi. Polisler emniyette gece 02.00'de telefonu aldılar."