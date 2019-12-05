Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (6)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

  KATİL ZANLISI: YURTTA BANA İŞKENCE YAPAN GÖREVLİYİ ARIYORDUM Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un polisteki ifadelerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI: YURTTA BANA İŞKENCE YAPAN GÖREVLİYİ ARIYORDUM

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un polisteki ifadelerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve burada kendisine bir görevlinin işkence ettiğini öne süren Özgür Arduç'un cezaevinden firar ederek Ordu sokaklarında onu aradığını söylediği öğrenildi. Katil zanlısının sorgusunda, "Ordu'da yetiştirme yurdunda kaldığım dönemde bir görevli bana işkence etti. Cezaevinden kaçarak bana işkence yapan görevliyi öldürmek için aradım. Fakat onu bulamadım. Uyuşturucu almıştım. Onun tesiriyle daha önceden tanımadığım Ceren'i yolda görerek peşine takıldım. Uzun süre takip ettim ve bıçakladım. Silah bulsaydım çok daha kişi öldürecektim" dediği bildirildi.

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