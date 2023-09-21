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Cerrahpaşa'da profesörden öğrencisine iğrenç taciz! 'Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan...'

21.09.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iddiaya göre Prof. Dr. H.K., başörtülü öğrencisi A.S.’ye, "Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var. Erkeklere köşede seninle öpüşebilecek izni vermeyeceğinden sevgilin olmuyordur. Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan daha medeni bunları sana söylemem" diyerek sözlü tacizde bulundu. 3 ay görevden uzaklaştırılan H.K. hakkında başka taciz şikayetleri de olduğu öğrenildi.

Cerrahpaşa'da profesörden öğrencisine iğrenç taciz! 'Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan...'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuyan A.S. isimli öğrencinin geçtiğimiz nisan ayında Kardiyoloji dersinin sözlü sınavına giren Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H.K. tarafından iddiaya göre sözlü tacize uğradığı, dini değerlerine yönelik çirkin ifadeler kullanıldığı yönünde fakültenin dekanlığına dilekçe sunduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili başlatılan disiplin süreci ise sonuçlandı.

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"SENİ KÖŞEDE SIKIŞTIRMAKTAN VE BAŞKA ŞEYLER YAPMAKTAN..."

Olayda iddiaya göre Prof. Dr. H.K.'nın başörtülü öğrenci A.S.’ye, “Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Bir ilişkide kriterlerin neler? Bu senin sözlü sorun, annenlere yüz görümlüğü mü vermeliyim? Alımlı ve genç bir kadın gibisin. Başını kapatarak sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Bir erkek seninle birlikte neler yaşayabileceğini hayal edemediği için seninle olmuyordur. Seninle nasıl bir ilişki yaşayabileceklerini tahmin etseler. Yanlış anlama ama sen erkeklere köşede seninle öpüşebilecek izni vermeyeceğinden sevgilin olmuyordur. Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan daha medeni bunları sana söylemem. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var” ifadeleriyle tacizde bulunduğu öne sürüldü.

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AYNI DOKTORDAN "TACİZ" NEDENİYLE BİRÇOK ÖĞRENCİNİN RAHATSIZ OLDUĞU İDDİASI

Sözlü tacize uğradığı, dini değerlerine yönelik kullanılan çirkin ifadelere tepki gösteren öğrencinin şikayeti sonrası Prof. Dr. H.K.'ya 14 Eylül tarihinden başlatılarak 3 ay görevinden uzaklaştırma ve maaşının 3’te 1’ine el konulma cezasının verildiği öğrenildi.

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Öte yandan aynı doktorlar ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Edinilen bilgiye göre; Prof. Dr. H.K. hakkında aynı nedenlerle birçok öğrencinin rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Durumun rektörlüğe iletildiği cezanın ardından nihai kararın ise YÖK tarafından verileceği öğrenildi.

İHA

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