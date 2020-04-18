Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması

Çin’de başlayan yeni tip koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüsle birlikte sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi koronavirüs nedeniyle hastanelere başvuruyor. O hastanelerin başında ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatarak, pandemi sürecinin nasıl gittiğinden bahsetti.

'EN FAZLA PANDEMİ HASTASI KABUL EDEN MERKEZİZ'



Prof. Dr. Gönen şu ifadelere yer verdi:

“Cerrahpaşa bünyesinde 17 tane servisi pandemi servisi yaptık. 60’ın üzerinde yatak yoğun bakım olarak Cerrahpaşa’da hizmet ediyor. O günlerde hızla sayı arttı ve 220 hasta yatıyordu. Polikliniklerimize de çok ciddi müracaat oluyordu. Son bir aylık sürede Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 44 bin 675 hasta müracaat etmiş. Bunların 2 bin 100 kovidli hastalar. Son bir haftadır bir stabilleşme bir plato olduğunu bizler de gözlemledik. En azından bize müracaat eden hastalarda. Diğer yerlerde durum nasıl bilmiyorum ama bize müracaat edenlerde üniversite hastaneleri arasında en fazla pandemi hastası kabul eden merkeziz. Son bir haftadır bir stabilleşme 180’lere indi, 160’lara indi. Bugün son verileri aldım arkadaşlardan 160 civarında toplam yoğun bakıma ve serviste yatan hastamız var.”