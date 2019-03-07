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Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yerleşkesinin yeniden yapılandırılacağını söyleyerek, “Yapılandırmanın İlk aşaması olan arkeolojik tarama ve kazı çalışması için 12 Mart'ta  ihale yapılacak.” dedi. 

Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eski başkanı da olan Turan, İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında yapılan protokoller çerçevesinde yerleşkelerde bulunan, eski, onarıma muhtaç bina ve alanlarını yenileneceğini belirterek, “Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesi modern ve ferah bir yapıya kavuşacak.” İfadelerini kullandı. 

ARKEOLOJİ KAZI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi yerleşkesinin yeniden yapılandırması ile modern bir görünüme kavuşacağını ifade eden Turan, 12 Mart tarihinde Arkeolojik tarama çalışmaları ihale yapılacağını ve yapılandırma çalışmalarının başlayacağını bildirdi.  Söz konusu çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, “Cerrahpaşa arazisinde ilk etapta arkeolojik tarama ve araştırma kazıları yapılacak. Ardından inşaat ve hafriyat çalışmalarına başlayacak” diye konuştu. 

Turan, söz konusu kazı çalışmasının TOKİ tarafından ihale edileceğini belirterek çalışmanın toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi. 

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TARİHİ YAPILAR KORUNACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla tarihsel değerleri koruyarak gelecek nesillere kazandırmaya çalıştırdıklarının altını çizen Turan, “Gelenekle gelecek arasında köprü oluşturup; tarihsel değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde yapılacak yapılandırma çalışmalarında da sembol olan tarihsel binalarımızı muhafaza edip geleceğe aktaracağız.” açıklamasında bulundu. 

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HER ALANDA YENİLENECEK

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinin ve hastanesinin yeniden yapılandırmasını çok boyutlu olarak tasarlandığını belirten Turan, “TOKİ tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri yerleşkesinde toplam 356 bin metrekarelik alanda yenileme yapacak. Yenileme çalışmaları hastane ve sosyal donatılardan oluşacak.  İçerisinde restoran, Kütüphane, Müze, Misafirhane/Otel Yuva-Kreş gibi sosyal donatı alanları da olacak.” dedi. 

Turan, şöyle devam etti: 

“Toplam 550 odanın olacağı hastane projesinde, her oda 2 kişilik altyapı ile tasarlandı. Hastane içerisinde %50 oda 2 kişilik %50 oda tek kişilik olacak. Hastane 750 yata kapasiteli olacak. Ayrıca maksimum 1100 yatak kapasitesine çıkabilecektir.” 

Hastanede 164 yoğun bakım yatağının olacağını söyleyen Turan, “Toplam 44 adet ameliyat salonu, 36 genel ameliyathane, 7 günlük ameliyathane, 1 tane hibrit ameliyathane ve 2 adet sezaryen ameliyathane olacak. Ayrıca 2 bin 500 araç kapasiteli otopark yer alacak.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cerrahpaşa cerrahpaşa hastanesi

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