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Cesedi kuyuda bulunmuştu! 21 yıllık sır çözüldü: Katilin kim olduğu ortaya çıktı

04.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Yılanlı Dağı bölgesindeki bir kuyuda insan kemikleri olduğu söylentisi üzerine harekete geçen ekipler 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a (47) ait cesedi bulmuştu. Bölgede hayvan otlatan bir çobanın ihbarı sonrası ortaya çıkan vahşetle ilgili aylar süren çalışmalar sonrası katilin kim olduğu belirlendi. Kavak'ın çalınan cep telefonunu izleyen ekipler, cinayeti M.A. isimli bir çobanın işlediğini belirledi ancak 20 yıllık zaman aşımından dolayı serbest kaldı.

Cesedi kuyuda bulunmuştu! 21 yıllık sır çözüldü: Katilin kim olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıkan 21 yıllık sır olay kan dondurmuştu. Bir çobanın "kuyuda kemikler var" sözleri sonrası konunun üzerine gidilmiş, bahsi geçen kuyuda kemikler bulununca Vali'ye haber verilmişti. Kuyudaki cesedin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlenirken katilinin kim olduğu da aylar sonra ortaya çıktı...

"KUYUDA CESET VAR" SÖYLENTİSİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Kayseri'de Yılanlı Dağı bölgesindeki bir kuyuda ceset olduğu söylentisi üzerine dağa gidilerek birbirine yakın çok sayıda kuyuda 3 gün araştırma yapıldı. Asırlık bir kar kuyusunda iskelet haline dönen cesedi bulan vatandaşlar durumu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e anlattı. Bunun üzerine özel bir cinayet ekibi kuruldu. Kuyudan çıkarılan iskeletin 21 yıl önce kaybolan 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi.

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ÇALINAN TELEFONU İZLEYEN EKİPLER, ÇOBANA ULAŞTI

Yüzük, küpe ve kolyesi alındıktan sonra öldürülüp kuyuya atılan ve üzeri kaya parçalarıyla örtülmeye çalışılan Ayşe Kavak'ın katilini bulmak için Yılanlı Dağı'na çadır kuran polis, 2 mahallede 350 kişiyi sorguladı. Kavak'ın öldürülmeden önce gasp edilen telefonu teknik takibe alındı. Telefonundaki sim kartın cinayetin ardından değiştirildiği, farklı bir sim kart takılarak uzun süre kullanıldığı belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, telefonun sahibini belirleyen polis, 2001'de Yılanlı Dağı'nda çobanlık yapan M.A.'ya (55) ulaştı. M.A.'nın 1988'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü ve 12 yıl hapis yattığı, 2000'de Rahşan affıyla tahliye olduğu öğrenildi. 21 ayrı suç kaydı olan M.A.'nın sorgusunda suçlamaları reddettiği belirtildi.

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ZAMAN AŞIMINDAN DOLAYI SERBEST KALDI

M.A.'nın Kavak'tan gasp ettiği altınları kuyumcuda bozdurduğunu görgü tanıkları teyit etti. Cinayeti işlediği delilerle kesinleştirilen M.A., savcılık tarafından 20 yıllık zaman aşımı dolduğu için mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.

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Kayseri ceset

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