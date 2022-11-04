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  4. SON DAKİKA | İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı; Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi

SON DAKİKA | İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı; Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi

04.11.2022 03:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı. 03.30 sıralarında İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.9 olarak duyurdu. Merkez üssü Buca olan deprem; Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi. Depremin ardından artçı sallantılar devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi. İşte depremle ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen deprem panik yarattı. 03.29'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.9 olarak duyururken, depremin merkez üssünün Buca ilçesi olduğu belirtildi. Ege'de yaşayanları uykusundan uyandıran deprem İzmir ve çevre iller olan Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi.

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SON DAKİKA | BUCA'DAKİ DEPREM SONRASI PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

AFAD, panik yaratan depremin yerin 14.47 km altında olduğunu açıkladı. Buca'daki depremin ardından en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

Egelileri uykusunda yakalayan depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 2 YARALIMIZ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında 2 kişinin yaşanan panik sırasında yaralandığını duyurdu.

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Bakan Soylu, "Depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadelerine yer verdi.

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VALİ KÖŞGER SON DURUMU AÇIKLADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de korku dolu anların ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kıymetli İzmirliler... Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

TUNÇ SOYER'DEN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum" ifadesini kullandı.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ: EKİPLERİMİZ İLE GÖREV BAŞINDAYIZ

Depremin ardından bir açıklama da Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'tan geldi. Kılıç sosyal medya hesabından, "BUCAKUT ve Sarı Masa ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Gelişmeleri izliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır." ifadelerini kullandı.

AFAD: CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir! Buca ilçesinde, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde an itibarıyla can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde hasar meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

13 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Ayrıca AFAD, depremin ardından en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıklarken "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun İzmir." ifadesini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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Korkutan deprem uyarısı! '50 bin kişi tehdit altında' Korkutan deprem uyarısı! '50 bin kişi tehdit altında'

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

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