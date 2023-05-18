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Cesetle selfie yapıp sosyal medyadan paylaştı! Ölüm nedeni ortaya çıktı

18.05.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kan donduran bir olay yaşandı. M.C.Y. (22), ilişki yaşadığı Filiz K.'nin (53) yatakta cansız bedeniyle selife yapıp, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca gözaltına alındı. İfadesinde gece birlikte içki içtiği Filiz K.’nin sızdığını düşündüğünü söyleyen M.C.Y. serbest bırakılırken, kadının ölüm nedeni de ortaya çıktı. Yapılan otopside, Filiz K.'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. İşte olayın detayları...

Cesetle selfie yapıp sosyal medyadan paylaştı! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Filiz Keskin'den haber alamayan yakınları, 14 Mayıs'ta durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, Filiz K.’nin yaşadığı adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca, savcılık izniyle eve giren ekipler, Filiz K.’nin yatakta cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunup soruşturma başlatılan Filiz K.'rin cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü.

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CESETLE SELFİE YAPIP PAYLAŞMIŞ

Polisin yaptığı araştırmada, Filiz K.’nin eve son saat 03.47'de ilişki yaşadığı M.C.Y. ile birlikte girdiğini tespit etti. M.C.Y. ve Filiz K.'nin apartmanın asansöründeki son görüntülere ulaşıldı. M.C.Y.'nin, Filiz K.'nin cansız bedeniyle selfie yapıp, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi. Bunun üzerine M.C.Y. gözaltına alındı.

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KALP KRİZİNDE ÖLMÜŞ

M.C.Y. ifadesinde Filiz K. ile gece birlikte içki içtiklerini ve uyuduklarını söyledi. M.C.Y., Filiz K.’nin sızdığını düşündüğü için selfie yaptığını ve durumu garipsemeden evden ayrıldığını belirtti.

Filiz K.’nin yapılan otopsisinde kalp kriziyle öldüğü tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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(DHA)

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