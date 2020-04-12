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Ceviz büyüklüğünde yağdı, her yer beyaza büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok meyve bahçesinde hasar oluştu.

Ceviz büyüklüğünde yağdı, her yer beyaza büründü

Gercüş'e bağlı Özler köyünde etkili olan dolu yağışı badem, kiraz, armut ve dut ağaçlarının çiçeklerini yere döktü. Ceviz büyüklüğünde olan dolu nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle kiraz, dut ve armut yetişen köyde dolu nedeniyle meyve çiçeklerinin bir kısmı yere dökülürken, bir kısmı ise dalında zarar gördü.

"ALLAH DAHA BÜYÜK FELAKETLERDEN BİZİ KORUSUN"

Köyde bahçelerin büyük bir bölümünün zarar gördüğünü kaydeden Özler köyü muhtarı Mahsum Kavak, "Bugün köyümüzde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeni ile birçok bahçe zarar gördü. Maddi olarak kaybımız var, Allah daha büyük felaketlerden bizi korusun. Özellikle köyde bulunan armut, kiraz ve dut ağaçları zarar gördü" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Gercüş dolu

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