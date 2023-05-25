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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023 verilerini açıkladı! İşte illere göre mavi bayrak sayıları

25.05.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2023'te Mavi Bayrak ödülleri kazanan plaj, marina, turizm teknesi ve bireysel yat sayılarını açıkladı. Buna göre, illerin mavi bayrak sayıları da belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023 verilerini açıkladı! İşte illere göre mavi bayrak sayıları

Türkiye’de, temiz denizlerin göstergesi olarak kabul edilen mavi bayrağa sahip plajların sayısı yükselmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu eksende 2023 yılında 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatın Mavi Bayrak ödüllerini kazandığını açıkladı.

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İLLERE GÖRE MAVİ BAYRAK SAYILARI

İllere göre mavi bayrak sayıları; Antalya 231, Muğla 110, İzmir 63, Balıkesir 46, Aydın 35, Samsun 13, Çanakkale 12, Mersin 11, Kocaeli 9, Tekirdağ 6, Bartın 3, Ordu 2, Bursa 2, Zonguldak 2, İstanbul 1, Kırklareli 1, Sakarya 1, Düzce 1, Van 1 ve Edirne 1 olarak belirtildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mavi bayrak

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