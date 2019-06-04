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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Bakan Murat Kurum, Konya'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bürokratlarla bayramlaştı - Kurum: - "İnşallah bayramdan sonra eylem planımızı açıklayacağız ve ilk etapta 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini aynı anda başlatmak suretiyle, tarihi alanların, riskli alanların dönüşümünü aynı anda başlatmış olacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bürokratlarla bayramlaştı.

Memleketi Konya’da kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşan Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde Konya Valiliği'nin bayramlaşma programına katıldı.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayrama erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

- "Konya, huzur ve gönül şehridir"

Memleketi Konya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı bize birliğin, beraberliğin, huzurun en üst noktaya taşındığı günleri hatırlatıyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım edilmesi, komşumuza akrabamıza sılayırahim yapılmasını hatırlatıyor. Bu vesileyle biz de Konya'da bugün bayram namazını idrak ettik. Konya, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm Türkiye mozaiğini barındıran bir şehrimiz. Konya, huzur ve gönül şehridir. Konya, vefa şehridir ki; her noktada ülkesi, bayrağı, milleti için vefasını göstermiştir. Her zaman da gösterecektir."

Gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, "Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı yapıyoruz. Harekat çok başarılı bir şekilde gidiyor. Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Güvenlik güçlerimizin, yaralanan gazilerimizin, şehit ve gazi anne babalarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsinin ellerinden öpüyoruz. İyi ki varlar, öyle evlatlar yetiştirdiler." ifadesini kullandı.

- "Bayramdan sonra eylem planımızı açıklayacağız"

Kurum, konuşmasının ardından bir gazetecinin sorusu üzerine, kentsel dönüşüm projelerine ilişkin şunları söyledi:

"Valilikler kanalıyla belediyelerimize 19 Mayıs'a kadar süre vermiştik. Şimdi inşallah Türkiye'deki tüm riskli, acil, öncelikli dönüşüm gereken alanlara ilişkin tespitlerimizi yapmış olacağız. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestomuz çerçevesinde şehirlerimizin altyapısı, üst yapısı, kentsel dönüşümüyle alakalı tüm projeleri hızlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz. Hedefimiz yılda 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak. Bu dönüşümü yaparken de vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, onların gönlünü alarak, kalplerine girerek yapacağız, onlarla yan yana yapacağız. Onların istemediği hiçbir kentsel dönüşüm projesini yapmayacağız. Buna müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bayramdan sonra eylem planımızı açıklayacağız ve ilk etapta 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini aynı anda başlatmak suretiyle, tarihi alanların, riskli alanların dönüşümünü aynı anda başlatmış olacağız."

Bakan Kurum, Konya'daki Mevlana Meydanı projesinde ekiplerin bayram sonrası hak sahipleriyle görüşmeye başlayacağını, görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi. Hiçbir hak sahibini mağdur etmeyeceklerini bildiren Kurum, proje kapsamında 2020 yılında inşa aşamasına başlayıp kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm eylem planı

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