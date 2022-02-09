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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

09.02.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 422 adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alımı yapılacak. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları hakkındaki detaylar merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek. İşte başvuru şartları ve detaylar...

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları başlamış durumda. Başvuruların başlaması sonrası başvuru şartları ve detayları da merak ediliyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilmekte olan genel şartları taşımak.

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

c. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

e. Kamu haklarından mahrum olarak bulunmamak.

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ya da uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunmaması.

· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak

· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş gibi suçlardan mahkûm olmamak.

g. Askerlik durumu hakkında;

· Askerlik ile ilgisi bulunmamak

· Eğer askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek şekilde akıl hastalığı bulunmamak.

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