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  4. Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li eski başkan Kadir Aydar gözaltına alındı

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li eski başkan Kadir Aydar gözaltına alındı

19.12.2020 07:39 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan Belediyesi'ne şafak vakti baskın düzenlendi. Rüşvet aldıkları öne sürülen, aralarında görevden alınan Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başladı. Gözaltına alınan 21 kişi arasında olan Aydar "Rüşvet almadım" diyerek bağırdı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan CHP’li eski Başkan Kadir Aydar’ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Ceyhan Belediyesi ve Kadir Aydar’ın da aralarında bulunduğu 23 kişinin evine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

"BEN RÜŞVET ALMADIM"

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Aydar, bu sırada rüşvet almadım diyerek bağırarak, “Bana kimse rüşvet veremez. Ben rüşvet almadım. Almam da. Ben en namuslu müteahhitim” diyerek bağırdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı polislerin Ceyhan Belediyesi’ndeki arama çalışmaları da devam ediyor.

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(İHA)

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