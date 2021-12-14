Çeyizlerin demirbaşı 200 TL altına bornoz takımı önerileri

Banyo sonrası bornoza sarınıp keyif yapmayı, hatta keyfin dozunu kaçırıp bornozuyla uyumayı sevmeyen yoktur. Özellikle soğuk kış günlerinde, sıcacık tutan bir bornozla banyo sonrası kahve keyfi yapmanın dinlendirici etkisini kim reddedebilir ki? Hâl böyle olunca, bornozlar çeyizlerin vazgeçilmez parçalarından biri haline geliyor. Piyasada yüzlerce çeşit bornoz bulunduğu için alternatiflerin arasında kaybolmamanız adına 200 TL altı bornoz takımlarını sizler için inceledik.

1. Yumuşacık bir bornoz setine kim hayır diyebilir ki?

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Siz de çeyizinizin baş tacı olacak, yumuşacık ve uygun fiyatlı bir bornoz arıyorsanız Özenev markasının iki parçadan oluşan Royal Bornoz Seti'ne bakabilirsiniz. %100 pamuktan üretilen bu takımın içinde, geometrik desenli yakasıyla son derece şık bir görünüme sahip olan bir adet bornoz ve aynı desene sahip 50x90 cm ölçülerinde bir adet havlu bulunuyor. Kaliteli kumaşı ve su emici özelliğiyle banyonuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday bu takımı çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabilirsiniz.

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2. Unisex bornoz takımı arayanlara...

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Çeyiziniz için hem sizin hem eşinizin kullanabileceği bir bornoz takımı istiyorsanız Elmira Textile markasının Şalyaka Bornoz Takımı aradığınız ürün olabilir. %100 pamuktan üretilen, birçok renk seçeneği bulunan setin içinde bir adet bornoz ve bir adet 50x90 cm boyutlarında havlu bulunuyor. Geniş beden aralığına sahip Elmira Textile bornoz takımı ile banyo sonrası keyfinizi doyasıya yaşayabilir, çekme yapmayan ve renk atmayan özel pamuk ipliği sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ayrıca emiciliği arttıran hidroliz işlemi uygulanarak üretilen bornoz, banyo sonrası hızlı bir şekilde kurulanmayı size garanti ediyor.

Elmira Textile Şalyaka Bornoz Takımı'na göz atmak için buraya tıklayın.

3. Aradığınız tüm parçalar bu takımda!

Çeyiziniz için tam teşekküllü bir bornoz takımı arıyorsanız Güvenal Tekstil'in Liya Bornoz Seti'ne bakabilirsiniz. Markanın 8 parçadan oluşan güpürlü bornoz takımının içinde bir adet %100 pamuk bornoz, bir adet 50x90 cm ölçülerinde baş havlusu, bir adet 30x50 cm ölçülerinde makyaj havlusunun yanı sıra iki adet terlik, bir adet havlu kese, bir adet banyo lifi ve bir adet mini sabun yer alıyor. Baştan aşağı tüm banyo ihtiyaçlarınızı karşılayacak bu bornoz takımını çamaşır makinesinde 30 derecede gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

Güvenal Tekstil'in şık bornoz takımını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak!

4. Banyoda bile şıklığından ödün vermeyenlere!

Çeyiziniz için hem kullanışlı hem ışıldayan bir bornoz takımı arıyorsanız Elvira Home markasının bambu bornoz takımı tam size göre. Fransız dantelleriyle süslenmiş bu şık bornoz takımının içerisinde bir adet bornoz, bir adet 50x90 cm ölçülerinde baş havlusu, bir adet 30x50 cm ölçülerinde ayak havlusu ve bir adet koku taşı yer alıyor. Kapsamlı içeriği, antibakteriyel bambu kumaşı ve koku giderici özelliğiyle farkını ortaya koyan Elvira Home Fransız Dantelli Bornoz Takımı ile banyo keyfinizin tadını çıkarın!

Elvira Home'un kaliteyi ayağınıza getirecek bornoz takımını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Dantel seviyorsanız bu takımı kaçırmayın!

Şık ve yumuşacık bir bornoz takımı arayışındaysanız Bonny Home 4 Parçalı Bornoz Takımı çeyiziniz için harika bir alternatif olabilir. Tasarımında Fransız dantelleri kullanılan stil sahibi bornoz takımının içerisinde bir adet standart beden bornoz, bir adet 50x90 cm ölçülerinde dantelli baş havlusu, bir adet 30x50 cm ölçülerinde ayak havlusu ve içerisinde koku taşları bulunan bir adet kese bulunuyor. Her çeyizin demirbaşı olabilecek Bonny Home imzalı bornoz takımının %100 pamuk içeriği ile narin cildinize hak ettiği konforu sağlayabilirsiniz!

Bonny Home 4 Parçalı Bornoz Takımı'nı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Gönlü her zaman sadelikten yana olanlara özel bir takım!

Çeyiziniz için alacağınız bornoz takımında kalite ve sadelik bir arada olsun istiyorsanız, ev tekstilinin sevilen markası English Home'un Plain 2'li Bornoz Takımı sizin için harika bir seçenek! Gül kurusu rengindeki bornoz takımı, görünümüyle olduğu kadar yumuşacık dokusuyla da kullanıcıları etkisi altına alıyor. İçerisinde bir adet bornoz ve bir adet 50x90 cm ölçülerinde baş havlusu bulunan bu takımı çamaşır makinesinde 40 derecede yıkayabilirsiniz.

English Home'un sade ama çekici Plain 2'li Bornoz Takımı daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Gold detaylar her yanınızı sarsın!

Günlük yaşantısında gold detayları sıklıkla kullananlardansanız eşsiz bir banyo deneyimi için İpekçe markasının bornoz takımını edinebilirsiniz. %100 pamuk ipliğinden üretilmiş İpekçe Home Natural Unisex Bornoz Seti, modern çizgileri ve gold nakışlarıyla oldukça etkileyici bir görünüme sahip. Banyo sonrası keyfinize keyif katacak bornoz takımının içerisinde bir adet bornoz ve 50x90 cm ölçülerinde bir adet baş havlusu bulunuyor. Çeyizinizde fark yaratmak istiyorsanız, klasiklerin dışına çıkan rengi ve dokusuyla size yardımcı olacak bu seti kaçırmayın!

Hem sizin hem eşinizin gönül rahatlığıyla kullanabileceği bornoz setini detaylıca incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Çizgili tasarımlardan hoşlananlara...

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Çeyizinizin demirbaşlarından olabilecek, hem sizin hem eşinizin severek kullanabileceği bir bornoz takımı bulamıyorsanız Özenev markasının Kapüşonlu 2 Parça Bornoz Seti'ne bakabilirsiniz. İçerisinde güçlü emiciliğe sahip bir adet kapüşonlu bornoz ve pamuk ipliğinden üretilmiş 50x90 cm ölçülerinde bir adet baş havlusu bulunuyor. Çizgili deseniyle modern bir tasarıma sahip olan bornoz takımını çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabilirsiniz. Günlük kullanımınız için ihtiyacınız olan bu ürünü oldukça uygun fiyata edinerek kendinize bir güzellik yapabilirsiniz!

Özenev Kapüşonlu 2 Parça Bornoz Seti'ni incelemek için buraya tıklayın.

9. Farklı tasarımı sizi büyüleyecek!

Banyo sonrası keyif yaparken şıklığınızdan ödün vermek istemiyorsanız Çeyiz Diyarı Bornoz Seti tam size göre. Bu setin içerisinde gül nakışlarıyla süslenmiş bir adet bornoz, aynı desene sahip bir adet baş havlusu ve bir adet el havlusu yer alıyor. %100 pamuk ipliği kullanılarak üretilmiş bornoz takımı, yumuşacık dokusuyla size konfor sunarken kollarındaki püsküller sayesinde banyolarınıza hareket katıyor. Çamaşır makinesinde 30 derecede gönül rahatlığıyla yıkayabileceğiniz bu ürünle çeyizinizdeki eksik parçayı tamamlayın!

Çeyiz Diyarı markasının işlemeleriyle göz kamaştıran bornoz setini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

10. Tam teşekküllü takımları sevdiyseniz...



Bornoz takımı alırken işlevselliği sizin için önemliyse Dekoreko Elvira Bornoz Seti aradığınız ürün olabilir. Markanın dört parçadan oluşan takımının içerisinde bir adet bornoz, 50x90 cm ölçülerinde bir adet baş havlusu, 30x50 cm ölçülerinde bir adet ayak havlusu ve bir adet koku taşı yer alıyor. Çeyiziniz için kapsamlı bir sete ihtiyacınız varsa Dekoreko sayesinde bu ihtiyacınızı giderebilir, şıklık ve işlevselliğin bir arada olduğu bornoz seti sayesinde çifte keyif yaşayabilirsiniz!

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