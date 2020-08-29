Cezaevi firarisi eşi tarafından öldürülmüştü! Olayla ilgili dikkat çeken gelişme

Olay, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 584 Sokak'ta dün akşam yaşandı. İddialara göre, bir kız çocuk annesi Remziye Yoldaş, 9 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce firar eden eşi Veysi Yoldaş tarafından takibe alındı. Remziye Yoldaş'ın annesinin evinde kaldığını tespit eden Veysi Yoldaş, pompalı tüfek alarak, sokakta beklemeye başladı. Yoldaş, sokakta yürüyen eşinin karşısına çıkıp, pompalı tüfekle ile 4 el ateş etti. Yoldaş kaçarken, ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Remziye Yoldaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

6 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Remziye Yoldaş’ın 22 Ağustos günü, polis merkezine giderek, eşi Veysi Yoldaş'ın kendisini telefonla arayarak, ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Kadına, ‘çağrı üzerine koruma’ uygulamasına karar verildiği, Veysi Yoldaş’ın firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı bildirildi. 'Çağrı üzerine koruma' uygulamasında, tehlike altındaki kişinin çağrısı ile polisin kişiyi korumaya gittiği belirtildi. Remziye Yoldaş'ın olay öncesi polise bir çağrısı olup olmadığı öğrenilemedi.

Kaynak: DHA





