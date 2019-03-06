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Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan bir şoför, uzman çavuşu bıçaklayarak şehit etti.

Merkez Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli şoför Fatih D. ile Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Açık görüş ziyaret kabul yerindeki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kuşdili'yi bıçaklayan şoför, sonra kendisini yaraladı.

Çevredekilerce Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kuşdili, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren Fatih D. ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kuşdili'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
millet kayışı kopardı iyice.
şehitliğin tanımını yeniden yapmak lazım
bazı siyasi haberler yoruma kapalı..
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