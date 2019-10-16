Cezaevinde mahkumu darbederek öldüren sanıklara hapis

Bursa'da, cezaevinde bir mahkumun darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 5 sanığa, 8 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan İbrahim Çapur (33) ve Ünal Kapancıgil (34) ile tutuksuz sanıklar U.A. (44) ve Ö.T'nin (30) yanı sıra tarafların avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar H.G. (18), Muhammed Mardinli (20) ve Savaş Madak (23) ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla celseye katıldı.

Annesi Mazez Bakıryapan'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Selçuk Bakıryapan'ı cezaevindeki koğuşunda döverek öldürmekle suçlanan sanıklar, olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Toplanan delillere göre, Bakıryapan'ın öldürülmesine ilişkin "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama hali" tespitinde bulunan mahkeme heyeti, sanık Kapancıgil'in cinayet sırasında giydiği botu da silah olarak saydı.