HABER

Cezaevinde mahkumu darbederek öldüren sanıklara hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Bursa'da, cezaevinde bir mahkumun dövülerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 5 sanıktan biri 11 yıl 8 ay, 4'ü ise 8 yıl 4'er ay hapisle cezalandırıldı - Mahkeme heyeti, sanıklardan birinin olay sırasında giydiği botu silah olarak kabul etti

Bursa'da, cezaevinde bir mahkumun darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 5 sanığa, 8 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan İbrahim Çapur (33) ve Ünal Kapancıgil (34) ile tutuksuz sanıklar U.A. (44) ve Ö.T'nin (30) yanı sıra tarafların avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar H.G. (18), Muhammed Mardinli (20) ve Savaş Madak (23) ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla celseye katıldı.

Annesi Mazez Bakıryapan'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Selçuk Bakıryapan'ı cezaevindeki koğuşunda döverek öldürmekle suçlanan sanıklar, olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Toplanan delillere göre, Bakıryapan'ın öldürülmesine ilişkin "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama hali" tespitinde bulunan mahkeme heyeti, sanık Kapancıgil'in cinayet sırasında giydiği botu da silah olarak saydı.

Heyet, tutuklu sanıklardan Ünal Kapancıgil'i 11 yıl 8 ay, Muhammed Mardinli, Savaş Madak, İbrahim Çapur ve H.G'yi ise 8 yıl 4'er ay hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanıklar U.A. ve Ö.T'nin ise beraatine karar verildi.

- Olay

Bursa'da, 19 Ocak 2016'da annesini 243 yerinden bıçakladığı iddiasıyla dava açıldıktan sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden şizofreni raporu verilen Selçuk Bakıryapan hakkında mahkeme, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırmıştı.

Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2016'da sabah sayımında infaz koruma memurlarına yanıt veremeyince rahatsız olduğu anlaşılıp ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış, yoğun bakımda 22 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Bakıryapan için hazırlanan ve mahkemeye sunulan otopsi raporunda, "Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmiş, 5'i tutuklu 7 sanık hakkında dava açılmıştı.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
’Barış Pınarı’ gazisi baba ocağında’Barış Pınarı’ gazisi baba ocağında
Rize’deki iş dünyası ve STK’lardan Barış Pınarı Harekatı’na asker selamlı destekRize’deki iş dünyası ve STK’lardan Barış Pınarı Harekatı’na asker selamlı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Bursa cinayet hapis mahkeme mahkum Sanık yargılama

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

Antalya'da tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası!

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Terör örgütüne darbe

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.