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Cezaevlerinden kaç kişi tahliye olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 09:18 | Son Güncelleme

Kapalı ceza infaz kurumlarından 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından ise 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişi ise izne ayrılacak.

Cezaevlerinden kaç kişi tahliye olacak?

Alınan bilgiye göre tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15 bin kişi, açık ceza infaz kurumlarından ise 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişi izne ayrılacak. Yasa gereğince kapalıdan açığa ayrılacak olanlar, kurum görevlileri eşliğinde açık ceza infaz kurumuna ayrılacak.

Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlüler, koronavirüsle ilgili bilgilendirilecek, maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılacak. Hükümlülere koronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri verilecek. Kolluk kuvvetleri çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak. Tahliyeden yararlanacak ya da izne ayrılacak hükümlülerin yakınlarının neden olacağı kalabalıklaşmayı engellemek amacıyla hükümlüler, ceza infaz kurumundan otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere bırakılacak. İl içine gidecekler için belli merkezlere, il dışına gidecekler de ya otobüs terminallerine ya da gidecekleri illere bırakılacak. Hükümlüler ulaşım ücretlerini kendileri karşılayacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışı seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri, mülki idare amirlikler aracılığıyla ceza infaz kurumları içerisinde verilecek.

İZİN BELGESİ 31 MAYIS'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden sınırlı sayıdaki hükümlü, sağlık kurumlarına teslim edilecek. Koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarından yararlanacakların izin belgesi, 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınacak korona tedbirleri kapsamında bu izin süresini iki defa daha uzatabilecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı cezaevi tahliye

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