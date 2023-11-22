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ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullananlara "sesli konuşma" müjdesi! Duyuru için yapılan manidar paylaşım dikkatleri üzerine çekti

22.11.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunda artık sesli iletişim kurabilirsiniz. OpenAI, sesli ChatGPT'nin artık tüm ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini duyurdu. Duyuru ise oldukça manidar bir paylaşımla yapıldı.

ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullananlara "sesli konuşma" müjdesi! Duyuru için yapılan manidar paylaşım dikkatleri üzerine çekti

Silikon Vadisi'nin son günlerde hakkında en çok konuşulan şirketlerinden biri şüphesiz ki OpenAI. ChatGPT'nin geliştiricisi şirket, önce yapay zeka sektörünün en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen CEO'su Sam Altman'ı kovdu. Ancak Altman'ın gidişi büyük yankı uyandırdı ve iş, OpenAI çalışanlarının da şirkete istifa tehdidinde bulunmalarına kadar vardı. Son olarak kriz Altman'ın tekrar CEO olarak şirkete dönüşüyle son bulacak gibi görünüyor.

CHATGPT'NİN ÜCRETSİZ VERSİYONU İLE SESLİ KONUŞMA DÖNEMİ

Tüm bunlar yaşanırken, OpenAI kısa zamanda popüler hale gelen sohbet botu ChatGPT'nin gelişimine de elbette devam etti. Ve şirket, ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullananlar için büyük bir müjde verdi. Hem de manidar bir paylaşımla...

OpenAI, yaptığı paylaşımla sesli ChatGPT'nin artık tüm ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

chatgpt

Yani eğer ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullanıyorsanız artık sohbet botuyla sesli sohbet edebilirsiniz.

Bunun için ChatGPT uygulamasını telefonunuza indirmeniz ve bir konuşma başlatmak için kulaklık simgesine dokunmanız yeterli oluyor.

İŞTE O MANİDAR PAYLAŞIM

OpenAI'ın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, sesli konuşma özelliğinin nasıl çalışacağına dair bir video da paylaşıldı. Bu videoda ChatGPT'ye yöneltilen soru ise oldukça manidardı.

Videoya göre ChatGPT'ye "Takımımız için oldukça uzun bir geceydi ve hepimiz çok açız. 778 kişi için 40 cm'lik kaç tane pizza söylemeliyiz?" sorusu yöneltildi.

Bu soruyla, şirketin Sam Altman kararı sonrası yaşadığı sürece bir atıfta bulunulduğu değerlendirmesi yapıldı.

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