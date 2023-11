ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullananlara "sesli konuşma" müjdesi! Duyuru için yapılan manidar paylaşım dikkatleri üzerine çekti

Silikon Vadisi'nin son günlerde hakkında en çok konuşulan şirketlerinden biri şüphesiz ki OpenAI. ChatGPT'nin geliştiricisi şirket, önce yapay zeka sektörünün en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen CEO'su Sam Altman'ı kovdu. Ancak Altman'ın gidişi büyük yankı uyandırdı ve iş, OpenAI çalışanlarının da şirkete istifa tehdidinde bulunmalarına kadar vardı. Son olarak kriz Altman'ın tekrar CEO olarak şirkete dönüşüyle son bulacak gibi görünüyor.

Tüm bunlar yaşanırken, OpenAI kısa zamanda popüler hale gelen sohbet botu ChatGPT'nin gelişimine de elbette devam etti. Ve şirket, ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullananlar için büyük bir müjde verdi. Hem de manidar bir paylaşımla...

OpenAI, yaptığı paylaşımla sesli ChatGPT'nin artık tüm ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

Yani eğer ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullanıyorsanız artık sohbet botuyla sesli sohbet edebilirsiniz.

Bunun için ChatGPT uygulamasını telefonunuza indirmeniz ve bir konuşma başlatmak için kulaklık simgesine dokunmanız yeterli oluyor.

OpenAI'ın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, sesli konuşma özelliğinin nasıl çalışacağına dair bir video da paylaşıldı. Bu videoda ChatGPT'ye yöneltilen soru ise oldukça manidardı.

Videoya göre ChatGPT'ye "Takımımız için oldukça uzun bir geceydi ve hepimiz çok açız. 778 kişi için 40 cm'lik kaç tane pizza söylemeliyiz?" sorusu yöneltildi.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.



Sound on ???? pic.twitter.com/c5sCFDAWU6