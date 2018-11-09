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CHP Ardahan İl Başkanı'ndan Öztürk Yılmaz'a eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

CHP İl Başkanı Yalçın Taştan: - "Yerel yönetimler sürecinde, seçimlerin başladığı bu dönemde seçimi nasıl alacağımızı konuşmamız gerekirken Türkçe ezan konusunu gündeme getirip yeniden gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum"

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın açıklamasına ilişkin, "Yerel yönetimler sürecinde, seçimlerin başladığı bu dönemde seçimi nasıl alacağımızı konuşmamız gerekirken Türkçe ezan konusunu gündeme getirip yeniden gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

Taştan, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan Milletvekili Yılmaz'ın Türkçe ezana ilişkin açıklamalarının doğru olmadığını söyledi.

Yerel seçimlerin başladığı süreçte yapılan açıklamaya anlam veremediğine dikkati çeken Taştan, "Sayın milletvekilimizin bir televizyon programında belli konular tartışılırken Türkçe ezanın yeniden gündeme getirilmesi, gündemle hiçbir ilgisi yoktur. Yerel yönetimler sürecinde, seçimlerin başladığı bu dönemde, seçimi nasıl alacağımızı konuşmamız gerekirken Türkçe ezan konusunu gündeme getirip yeniden gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz'ın bugünkü basın açıklamasına da değinen Taştan, açıklamanın partiye ve genel başkana zarar verdiğini, bu nedenle kınadığını dile getirdi.

Taştan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkçe ezanın yeniden ısıtılıp gündeme gelmesi doğru bir tartışma değildir. Elbetteki bunu bilim adamları tartışabilirler. Bunu ilahiyatçılar tartışabilir. Biz ne diyoruz, 'Dini siyasete karıştırmayacağız.' O anlamda da bu tartışmayı yerinde bulmuyorum. Şu anda gündeme gelmesi yanlıştı. Yanlış oldu.

Bu biraz da AKP'nin işine yaradı. Gündem değiştirildi, Türkiye'nin daha önemli sorunları var."

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Ardahan CHP Öztürk Yılmaz Yalçan Taştan

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