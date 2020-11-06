CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır için 'kayıp' ilanı

CHP’nin eski İl Başkanlarından Barkan Kalınomuz tarafından verilen 'kayıp' ilanında “45 yaşlarında,170 boylarında, esmer, tıknaz, 85 kilo civarında siyah gözlü, az yakışıklı CHP Aydın İl Başkanı aranıyor. Görenlerin insaniyet namına CHP Genel Merkezi'ne bildirmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verip altına da CHP Genel Merkezinin telefonunu paylaştı. Paylaşılan telefon numarasının ise Oğuz Kaan Salcı’nın partideki makamına çıktığı görüldü.

Öte yandan partinin ileri gelen bazı isimlerinin de yorum yaptığı kayıp ilanında CHP İl Başkanı Ali Çankır, partiyi parçalayıp küçültmekle suçlanırken, bazıları ise Çankır’ın yapayalnız kaldığını ileri sürdü.

'HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM'

Kendisi için verilen kayıp ilanını gördüğünü belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ise, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Kaynak: İHA

