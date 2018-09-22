CHP Bölge Toplantısı

Salıcı, ekonominin yönetilemediğini savunarak, "1-2 gün önce orta vadeli program, yeni adıyla YEP (Yeni Ekonomi Programı) açıklandı. Türkiye'nin önüne bir rota konuldu. Bu rotaya, piyasaların ve ekonominin daha pozitif bir tepki göstermesi gerekiyordu, o tepki de gösterilmedi. Türkiye'nin ekonomisi kimsenin aile meselesi değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında, tarımda bir yabancılaşmaya ortaya çıktı. Türkiye'de artık her şey ithal edilir hale geldi. Gübre, tohum, yem ithal. Biz söylediğimizde 'Olur mu öyle şey?' dediler, sonra baktılar ki saman da ithal. Türkiye artık hayvancılıkta çobanı da ithal eder duruma düştü. Ülkeyi getirmiş oldukları nokta tam bir facia." diye konuştu.

AK Parti iktidarının "ağır bir yıpranma" altında bulunduğunu ileri süren Salıcı, dövizin yükseldiğini, faizlerin arttığını ve ekonominin kötüye gittiğini ifade etti.

Salıcı, kentteki bir otelde, Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan seçilen mevcut ve önceki dönem parti görevlilerinin katılımıyla düzenlenen "Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, CHP'nin dış güçlere boyun eğmediğini, kula kulluk etmediğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Milletvekilimiz Enis Berberoğlu serbest bırakıldı. Çok geç bir karardı, kendisinin milletvekili seçildiği gün serbest bırakılması gerekiyordu. Enis Berberoğlu ile ilgili dava sürecinin de ortadan kaldırılması gerekir." dedi.

Salıcı, dış politikada da işlerin iyi olmadığını vurgulayarak, "Batak bir Suriye politikasıyla" karşı karşıya kalındığını ileri sürdü.

AB ve buraya üye ülkelerle ayrı ayrı kavga edildiğini belirten Salıcı, "Komşularıyla iyi geçinmesi, müreffeh bir ülke olması gereken Türkiye'yi komuşularıyla didiştiği, kavga ettiği bir ülkeye dönüştürdüler." ifadesini kullandı.

- Enis Berberoğlu'na verilen cezanın onanması

Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanması ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milletvekilimiz Enis Berberoğlu serbest bırakıldı. Çok geç bir karardı, kendisinin milletvekili seçildiği gün serbest bırakılması gerekiyordu. Enis Berberoğlu ile ilgili dava sürecinin de ortadan kaldırılması gerekir. Milletvekillerinin, parti meclisi üyelerinin hapiste olduğu, ana muhalefet partisi neferlerinin kovuşturmaya uğradığı bir Türkiye'yi dünyanın hiçbir yerine 'demokratik bir ülke' diye anlatma imkanları yok."

Salıcı, yerel seçimlerde de Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bir olan Büyükşehir Belediye Başkanı sayılarını en az 3'e çıkarmak için çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

