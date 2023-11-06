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CHP'de 60 kişilik PM üyeleri belli oldu! Aralarında Sezgin Tanrıkulu, Selin Sayek Böke gibi tanıdık isimler de var, işte o liste....

06.11.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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CHP'de delegeler bugün PM ve YDK seçimleri için oy kullandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemleri tamamlanmış ve oy sayımına geçilmişti. CHP'de 60 kişiden oluşan PM üyeleri belli oldu. PM'de Sezgin Tanrıkulu, Selin Sayek Böke gibi tanıdık isimler yer buldu.

CHP'de 60 kişilik PM üyeleri belli oldu! Aralarında Sezgin Tanrıkulu, Selin Sayek Böke gibi tanıdık isimler de var, işte o liste....

Ankara Spor Salonu'nda devam eden CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından bugün PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçilmişti.

Seçimlerde 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanmıştı.

60 KİŞİLİK LİSTE BELLİ OLDU

CHP'de 'A Takımı' belli oldu. 60 kişilik Parti Meclisi'ndeki isimler açıklandı.

Yer alan isimlerden bazıları şunlar:

Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Murat Bakan, Suat Özcağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Pınar Uzun Okakın, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Deniz Yavuzyılmaz, Özgür Ceylan, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Yalçın Görgöz, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ AÇIKLANMIŞTI

Özel'in 70 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalın Halıcı, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, İsmail Atakan Ünver ve Eylem Ertuğ Ertuğrul olmak üzere 17 milletvekili bulunuyordu.

Özel'in listesinde mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) ise Tahsin Tarhan yer bulmuştu.

Listede, Gazeteci Ali Haydar Fırat, eski Genel Başkan Yardımcılarından Erdal Aksünger, eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç da yer almıştı.

Anahtar listede, önceki PM'den Gökhan Zeybek, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Tahsin Tarhan, Gamze Taşçıer, Ahmet Hakan Uyanık ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 9 isim de bulunuyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Selin Sayek Böke CHP sezgin tanrıkulu

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