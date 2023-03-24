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CHP'de giden anketlerde Muharrem İnce detayı! Gözlerin çevrildiği görüşme için kulislerde konuşulan tarihi açıkladı: Son anda karar değişmezse...

24.03.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ne zaman ziyaret edeceği merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu, destek istemek için tüm partileri ziyaret edeceğini açıklamış, İnce'nin de bu kapsamda yer alacağını kendi ağzından açıklamıştı. Görüşmenin tarihiyle ilgili nisan ayının ilk haftası iddiası ortaya atılırken CHP'ye giden anketlerdeki Muharrem İnce detayı dikkat çekti.

CHP'de giden anketlerde Muharrem İnce detayı! Gözlerin çevrildiği görüşme için kulislerde konuşulan tarihi açıkladı: Son anda karar değişmezse...

Siyasetin gündeminde gözlerin çevrildiği gelişmelerden biri de Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi oldu. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak adayı gösterilirken Muharrem İnce de bu hafta itibarıyla 100 bin imza toplama sürecine başladı. İddiaya göre CHP'ye giden anketlerde, İnce'nin oyu yansıtıldığı kadar yüksek değil.

"SON ANDA KARAR DEĞİŞMEZSE..."

İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesine dair kulis bilgilerini paylaşan CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova şunları söyledi:

"CHP lideri bu hafta da bir dizi parti ile görüşecek. 27 Mart- 31 Mart arası taslak programı çıktı. Şu an Memleket Partisi o planlamada yok. Ama "Çok geç olmayan bir aşamada görüşecek" deniyor. Son anda karar değişmezse, Nisan ayının ilk haftası görüşmenin gerçekleşebileceği belirtiliyor."

Canova, Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi ziyareti için neyi beklediğine dair ise şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin önüne çok farklı anketler gidiyor. Bazıları şişirilmiş anket olarak tanımlanıyor. Güvenilir bazı isimlerin çalışmalarına bakılıyor. Bu çalışmalarda şu aşamada Muharrem İnce'nin oyunun yansıtıldığı gibi yüksek çıkmadığı tespiti var."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce

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