HABER

CHP'de Keşan İlçe Başkanı Salım Yatıkçı istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Edirne'de, CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Dün, Marmaris İlçe Başkanı ve beraberinde çok sayıda partili istifa etmişti.

CHP'de Keşan İlçe Başkanı Salım Yatıkçı istifa etti

CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı geçen yıl, Mayıs ayından bu yana yürüttüğü görevinden istifa ettiğini belirten dilekçesini CHP İl Başkanlığı’na sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yatıçı, “Partimin bugüne kadar verdiği her görevi yerine getirmeye çalıştım. Bugünden sonra da ilçe başkanı olarak değil; partimin bir üyesi olarak, çalışmaya devam edeceğim. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partimin her alanda başarılı olacağına inancım tamdır. Aydınlık bir Türkiye için herkes üzerine düşen görevi yerine getirecektir” dedi.

TOPLANTIYA KATILMADI

Bu arada Salim Yatıkçı, partisinin Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı'nın, parti lokalinde düzenlediği toplantıya katılmadı.

CHP'DE İSTİFA DEPREMİ

CHP'nin son MYK ve PM toplantılarının ardından pek çok bölgeden istifa haberleri geliyor. Dün, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, iradelerinin hiçe sayıldığını öne sürerek yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini bildirmişti.

Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, yaptığı açıklamada, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de farklı bölgelerde istifaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği konuşuluyor.

Kaynak: DHA

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
CHP İzmir adayı Tunç Soyer'den '12 Eylül' açıklamasıCHP İzmir adayı Tunç Soyer'den '12 Eylül' açıklaması
Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacakMustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Keşan Edirne

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Okuyucu Yorumları 5 yorum
BATAN GEMİYİ ÖNCE FARELER TERKEDER DİYEN CHP LİLER.BU SÖZÜ KONU CHP OLUNCA BEN PARANTEZ AÇIP DİYORUMKİ.CHP BATAN BİR GEMİ BATTIĞINI GÖRÜPTE İSTİFA EDEN AYRILANLAR FARE DEĞİL ÜLKESİNİ SEVEN VATANSEVER ONURLU İNSANLARDIR.BUNDAN SONRA O GEMİDE KALMAKTA ISRAR EDENLER GEMİYLE BİRLİKTE BATACAKLARININ FARKINDA OLMAYAN ZAVALLILARDIR
Chp teşkilatı oyunu ve tehlikeyi gördüğünden istifa ederek seçmenine mesaj vermek istiyor Bu adayların çoğunun chp ile alakası yok ancak seçmen koyun olduğundan dolayı ne görebiliyorlar ne de anlayabiliyorlar çobanları k.k olan koyun topluluğunun kurda teslim edilmesi kaçınılmaz
CHP tüm hücreleri ile yenilenmeli ciddi manada zehirlenme var parti yönetimi feto ve pkk bağlantılı kişiler tarafından ABLUKAYA alınmış şekilde hareket ediyor...Ciddi manada silkelenmesi gerekiyor RADİKAL kararlar alınmalı....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

CHP İzmir adayı Tunç Soyer'den '12 Eylül' açıklaması

CHP İzmir adayı Tunç Soyer'den '12 Eylül' açıklaması

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

AK Parti'den Tunç Soyer'in adaylığı için ilk yorum

AK Parti'den Tunç Soyer'in adaylığı için ilk yorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler!

Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu'na sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.