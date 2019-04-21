Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde, hayatını kaybeden bir asker için düzenlenen cenaze töreninde saldırıya uğradı.

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı.

Törene Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kılıçdaroğlu güvenlik güçleri tarafından çevredeki bir eve götürüldü. NTV'den Serkan Kaya'nın aktardığına göre önlemlere rağmen evin etrafında toplanan kalabalık evi taşladı.