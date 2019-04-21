HABER

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruk ve tekmeli saldırıya uğradı. Saldırının ardından CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde, hayatını kaybeden bir asker için düzenlenen cenaze töreninde saldırıya uğradı.

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı.

Törene Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kılıçdaroğlu güvenlik güçleri tarafından çevredeki bir eve götürüldü. NTV'den Serkan Kaya'nın aktardığına göre önlemlere rağmen evin etrafında toplanan kalabalık evi taşladı.

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kemal kııçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu kemal kılıçdaroğlu saldırı

En Çok Okunan Haberler

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 17 yorum
bu hareket ihanettir ülkeye kim olursa olsun bır sıyası baskanı saldırıya ugramaz
aferim o taziyeye gelmiş bi vatandaş sayılır insanlıkta gittikçe uzaklaşıyoruz ve bunun sorumluları insanları ayrıştıranlar oy alamadıkları kesime terörist damgası vurmaya çalışanlardır
ulan adam cenazeye gelmiş.ayıp ayıp.barbarlar.ak partiliyim ama bunlardan utanıyorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Asker eğlencesi karıştı! Sandalye, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.