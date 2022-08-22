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CHP'de Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı: Gözler 26 Eylül'e çevrildi

22.08.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili CHP'den hamle geldi. CHP'den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan ile ilgili karar, 26 Eylül'deki toplantıda ele alınacak. İşte haberin detayları...

CHP'de Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı: Gözler 26 Eylül'e çevrildi

Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu, 26 Eylül'deki toplantıda ele alınacak.

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan'ın durumu hakkında bugün yapılan toplantıda yine karara varılmadı.

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26 EYLÜL'DE KONUŞULACAK

Toplantıda, YDK'nin 26 Eylül'de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu.

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Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan'ın durumunun YDK'nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti. (AA)

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Tanju Özcan Bolu CHP

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