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CHP'deki 'değişim' tartışması devam ediyor! Yılmaz Büyükerşen de katıldı: '3 isim veremiyorlar'

29.06.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'deki değişim tartışmalarına Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'in ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. Büyükerşen ilk önce o değişimi kim yapmalı diye sordu sonra da "Değişim için size 3 isim bile veremezler" yanıtını verdi.

CHP'deki 'değişim' tartışması devam ediyor! Yılmaz Büyükerşen de katıldı: '3 isim veremiyorlar'

Seçim sonrasında CHP'deki 'değişim' tartışmaları devam ediyor. En son olarak 'değişim tartışmalarıyla ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama gelmişti. Tartışmalara Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı.

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"3 İSİM VEREMİYORLAR"

Sözcü TV'ye konuşan Büyükerşen "Kim olmalı Genel Başkan diye sorduğunda 3 isim veremiyorlar. Demek ki siyasetçi de yetiştirememişiz yeteri kadar. Ekmeleddin'i Mısır'dan ithal etmeye kalkışanlar bizleriz" dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

Dün Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Kılıçdaroğlu'nun örgütünü dinleyeceğini ifade etmişti. Kaftancıoğlu, "Örgütü kendisini adaylaştırırsa o sorumluluktan kaçmayacaktır, örgütten aksi yönde bir ses gelirse de aday olmaz" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajının genel başkan değişikliği olarak yorumlanmasına ilişkin Kaftancıoğlu, "Ekrem Bey de genel başkanlıkla ilgili bir söz etmedi, parti içinde bir değişim; fikirsel değişim, birçok ayakları olan bir değişim olması gerektiğinden söz etti, aynı şeyi ben de söylüyorum, Genel Başkan da söylüyor" diye konuşmuştu.


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Yılmaz Büyükerşen Ekrem İmamoğlu CHP

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