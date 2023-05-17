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CHP'deki görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel 14 Mayıs seçim gecesinde yaşananları anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

17.05.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i seçimden 1 gün sonra görevinden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı öne sürülen Adıgüzel, seçim gecesi yaşananları canlı yayında anlatarak eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamalarının ardından verilerin neden değiştiğini de açıklayan Adıgüzel, "Bize güçlü olduğumuz yerden hızlı veriler geldi bu çok normal. İlçelerden gelince sonuçlar değişti" ifadelerini kullandı.

CHP'deki görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel 14 Mayıs seçim gecesinde yaşananları anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

Seçim gecesi sonuçların aktarılması ve sonuç ekranı yayınlanmaması nedeniyle eleştirilerin odağında olan Onursal Adıgüzel, 15 Mayıs günü CHP'deki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Adıgüzel, Gürkan Hacır’ın sunduğu Tele 1'deki Şimdiki Zaman programında hakkındaki iddialara ve CHP’nin seçim sistemine ilişkin yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Adıgüzel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Siyasal etik gereği o koltukta otursaydım eleştirilere böyle net yanıt veremezdim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun süreçte zarar görmemesi için görevden ayrıldım. Bir yanlış algı var. Ben bilgi ve iletişim altyapısından sorumluyum. Sandık başı büyük bir organizasyon. Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. CHP seçim gecesi teknolojik anlamda en ufak bir hata yapmadı bunun şahitleri var. Seçim gecesi sisteme çok saldırı oldu ama engelledik"

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"ÖN GÖRMEDİĞİMİZ BİR DURUM YOK"

"Ekranların halka açılması başka bir karar, partinin iletişime bakanlar karar veriyor. Seçimde mobil uygulamamızdan sandıkların yüzde 60'ının sonucunu aldık saat 9-10 gibi açıklama yapıldığı zamana kadar. Güçsüz olduğumuz yerlerden ilçe merkezlerinden veri girişleri oldu. Coğrafi koşullardan dolayı bazı yerlerden verilerin gelmesi zaman alabiliyor. Ön görmediğimiz bir durum da yok. Hızlı sonuç açıklayacağız diye bir şey de söylemedik. 192 bin küsur sandığın yüzde 99'unun ıslak imzalı sonucunu aldık"

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CANLI YAYINDA CHP'NİN O UYGULAMASINI GÖSTERDİ

"190 bin sandıktan mobil uygulamayı gösterdi. Sandık görevlisi gelmiş mi yoklama yapıldı. 110 bin görevlimiz. 35 bin noktada köy niteliğinde bunlar tek sandık var. Oralarda mobil uygulama kullandırmak kolay değil. 10 bin noktada okulda 2 sandık var. Oralarda da görevli bulundurmak kolay değil. Seçime girmediğimiz illeri de dahil ettiğimizde biz sadece 313 sandıkta yoktuk. O gün ayağınız kırıldı gidemezsiniz. Bu sistem sıfır sorunla çalıştı. Mobil sisteme giriyor ayrıca fotoğrafını gönderiyor. Ayrıca ilçe merkezlerinde de daha sonra web tabanıyla sisteme girildi."

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"BU SORULARA YANIT VEREBİLMEK İÇİN İSTİFA ETTİM"

"CHP YSK verisi kullanmıyor. Bu iki veriyi karşılaştırmak için YSK verisini de girdik. Bu sistemi 2019 İstanbul seçimlerinde de kullandık yeni değil. Sunucularda da hiç bir sorun yaşanmadı. Okullardan mobil uygulamayla geliyor, YSK'dan geliyor ve ilçe başkanlıklarından geliyor. Bunlar uyuşmuyorsa kırmızı uyarı veriyor sistem. Yüzde 1 sandıkta itiraz oldu. Karşılıklı olarak itiraz edilen sandıklar vardı. Bizim sts.org.tr sayfamız çok tartışıldı. Bu sayfayı gece niye açmadınız. YSK'dan veri gelecek ki açayım. Ertesi gün sabah açtık. Bunu açtıktan sonra vatandaş sürece dahil edilebildi. CHP'nin hiç bir sonucu açıklanmıyor bu YSK'ya yansıyan sonuçların vatandaşa gösterildiği ekran. Buradan gelen itirazları tek tek takip ettik. YSK'da sonuç düzelince burada da düzeliyor. Ben bu sorulara rahat rahat yanıt verebilmek için istifa ettim. Bir kamuoyu algısı yaratıldı. O gece bir sürü işle, saldırıyla uğraştım. Bütün sistemi açabiliriz, log kayıtlarımız var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zarar görmemesi için eleştirilere yanıt verebilmek için istifa ettim"

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"2018 SEÇİMİ GECESİ İNCE BENİ ARAMADI"

"2019 seçimlerinde de Ekrem Bey'e Canan Hanım'a tüm sonuçları da bu sistemle ulaştırdım. 2018 seçimlerinde Muharrem İnce beni hiç aramadı. Nasıl ulaşamamış anlamadım. Daha önce de görüşmeye gitmiştim görüşmemişti kendisi. CHP seçim güvenliği yapısı da tek kişiye bağlı değil. Seçim güvenliği komisyonumuz var. Herkesin görev alanları var."

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ AÇIKLAMA YAPARKEN..."

"Neden İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken sonuçları arkalarındaki ekrana vermediniz?" sorusunu da yanıtlayan Adıgüzel, "O gecenin iletişimini kim yapıyorsa onun sorumluluğudur. Başkanlarımız elimizdeki verilere göre AA'nın verilerinin doğru olmadığını söyledi. O dakikada da bizim elimizde gerçek veri var. CHP'nin güçlü olduğu yerlerden gelen veriler var. Güçlü olduğunuz yerden hızlı veri gelir bu çok normal bir şey. Ama ilçelerden veri gelince sonuç değişti biz aşağıya doğru indik. Başkanlarımız da bunu yaptılar son derece samimi bir şekilde" ifadelerini kullandı.

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Onursal Adıgüzel CHP

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