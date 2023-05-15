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  4. Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

15.05.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i seçimden 1 gün sonra görevden aldı. Adıgüzel yaptığı paylaşımda, "Seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i 14 Mayıs seçimlerinin ardından görevden aldı.

ADIGÜZEL AÇIKLAMA YAPTI

Gece saatlerinde Twitter'dan paylaşım yapan Adıgüzel şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel

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