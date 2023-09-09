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CHP'den Anıtkabir ziyareti! Kılıçdaroğlu Özel Defter'i imzaladı

09.09.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte, CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP'den Anıtkabir ziyareti! Kılıçdaroğlu Özel Defter'i imzaladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve partililerden oluşan CHP heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, CHP'nin Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra heyet saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

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KILIÇDAROĞLU: MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım; İzmir'den kurtuluşun ilan edildiği ve kuruluş ateşinin yıkıldığı bu tarihi günde, 100'ncü yılını kutladığımız CHP'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurundayız. İleri, çağdaş bir ulus yaratmaya yönelik vizyonunuz, CHP'nin kalıcı mirasının yolunu açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlığınız ve ileri görüşlülüğünüz bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil, kapsayıcı bir toplum oluşturmak bilinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Sayın Genel Başkanım; bugün 2 büyük mirasınızdan biri olarak kabul ettiğiniz CHP'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü. Huzurunuzda 23 Ekim 1923 günü partimizin kuruluş dilekçesini imzalayan Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğlu'nu, İstanbul Mebusu Dr. Refik Saydam'ı, İzmir Mebusu Celal Bayar'ı, Erzurum Mebusu Münir Hüsrev Göle'yi, Tekirdağ Mebusu Cemil Uybadın'ı, Konya Mebusu Kazım Hüsnü'yü, İzmit Mebusu Saffet Arıkan'ı, Diyarbakır Mebusu Zülfü Tigrel'i, partimizin katibi umumisi Recep Peker'i ve 2'nci Genel Başkanımız İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve hayatını yitirmiş tüm CHP'lileri rahmetle anıyorum."

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CHP heyeti, ardından da Anıtkabir'de bulunan 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine çelenk bıraktı. İnönü için gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından tören sona erdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "CHP 100 YAŞINDA" PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu ayrıca, sosyal medya hesabından CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla hazırlanan, Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında. Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız." paylaşımında bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Anıtkabir

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