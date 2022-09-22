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CHP'den belediye başkanı adayı olmuştu! Ölü bulundu

22.09.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sabah erken saatlerde evinden çıkan ve ailesinin bir daha haber alamadığı Selman Dinler (45), eski bir fabrika bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Dinler’in 2019 yılında CHP Boğaziçi Belediye Başkan adayı olduğu öğrenildi.

CHP'den belediye başkanı adayı olmuştu! Ölü bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Düzce’nin Boğaziçi Beldesi Kabalak köyü mevkisinde meydana geldi. Boğaziçi Beldesinde oturan Selman Dinler, sabah erken saatlerde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi.

ÖLÜ BULUNDU

Ailesinin ulaşamadığı Selman Dinler, D-655 karayolu kenarında bulunan terk edilmiş bir su fabrikasının bahçesinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Yüzünden ve omzundan yaralandığı tespit edilen Dinler’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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CHP'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMUŞ

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Dinler’in 2019 yılında CHP Boğaziçi Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce CHP
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