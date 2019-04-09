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CHP’den İçişleri Bakanı Soylu’ya yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 18:25 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi.

CHP’den İçişleri Bakanı Soylu’ya yanıt

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Büyükçekmece'de bizim geçersiz oyları tam olarak ortaya çıkarmaya vaktimiz olmadı diyor. Bu ne demek anlayamadım. Büyükçekmece'de bir adli olay var. Oradaki geçici görevli işçinin yapmış olduğu birtakım usulsüzlükler nedeniyle tutuklanması söz konusu. Ne zaman? 18 Ocak.

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşti 31 Ocak. Seçim ne zaman yapıldı 31 Mart.

Zaman yetmedi ne demek? Anlaşılan Sayın Soylu hayali terörist listeleri peşinde koşarken sağı solu belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını teröristlikle suçlarken bu soruşturmayı yapmayı unutmuş.

İSTANBUL'DA SON DURUM

En son verilere göre Sayın İmamoğlu’nun 14 bin 347 oyla önde olduğunu burada belirtmek isterim. İmamoğlu 1 Nisan’da seçimi kazanmıştı. Ekrem İmamoğlu bugünde İBB Başkanıdır. Bunu hazmedeceksiniz. Bugün Soylu’nun yaptığı konuşmayı İçişleri Bakanı’na yakıştıramadım. Diyecek ki sen İçişleri Bakanı konuşmasını nereden bileceksin. Ben İçişleri Bakanı konuşmasını iyi bilirim. Benim dedem de İçişleri Bakanıydı babam da İçişleri Bakanıydı."

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