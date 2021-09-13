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  4. CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Aşısızları almayın

CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Aşısızları almayın

13.09.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayan hiç kimsenin okula alınmaması gerektiğini söyledi.

CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Aşısızları almayın

CHP Ankara Milletvekili Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim-öğretim yılının açılmasının ardından Ankara'daki birçok ilçede okulları ziyaret ettiğini ifade ederek, yeni dönemde birçok sorun yaşandığını öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen açığını ücretli öğretmenlerle karşıladığını, sınıf mevcutlarının Bilim Kurulunun önerisinin üzerinde olduğunu savunan Kaya, okullarda temizlik personeli, lavabolar ve tuvaletlerin yetersiz kaldığını iddia etti.

40 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GEREKLİ

Kaya, salgında okulların kapatılmamasının, herkesin birinci önceliği olması gerektiğine dikkati çekerek, bu doğrultuda bu yıl 15 bin, gelecek yıl 40 bin öğretmen ataması yapılarak öğretmen açığının azaltılması gerektiğini belirtti.

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"AŞI OLMAYAN OKULA ALINMAMALI"

Her eğitim bölgesinde mutlaka bir sağlıkçı, bir bilişim/bilgisayar öğretmeni, yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulunmasını öneren Kaya, "Kapalı olan 17 bin köy okulu açılmalı, derslik açığı kapatılmalı. İnşaatı devam eden okullar hızla tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim-öğretime başlanmalı. Aşı olmayan öğretmenler aşısını yaptırmalı. Kovid-19 aşısı olmayan hiç kimse okula alınmamalı. Alışveriş merkezine HES kodumla girdim, ateşim ölçüldü. Ama ziyaret ettiğim okullara, elimi kolumu sallayarak girdim. Böyle bir anlayış olamaz. Biz 18 milyon öğrenciyi sokakta bulmadık." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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