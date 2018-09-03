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CHP'den 'şarbon' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Ali Şeker, şarbonun insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık olduğunu belirterek, bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapmak durumunda olduğunu kaydetti.

CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca, il binasında şarbon vakalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında Şeker, Türkiye'de uzun zaman sağlıklı aşılama kampanyaları yürütüldüğünü ve şarbondan etkilenmeyecek şekilde bir hayvan popülasyonu oluşturulduğunu anlattı.

"SALGIN HALİNE GELEBİLİR, DAHA DA YAYILABİLİR"

Şeker, bu şekilde de şarbonu azaltma imkanının bulunduğunu ancak et ithal edilmesiyle hastalığın Türkiye'ye yayıldığını savunarak, "Şarbon hastalığı Türkiye'de eğer kontrol altına alınmazsa salgın haline gelebilir, daha da yayılabilir. Şarbon maalesef insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda." değerlendirmesini yaptı.

Ali Şeker, şarbonun Kurban Bayramı sonrasında birçok ilde görüldüğünü aktararak, Ankara'da şarbon hastalığından ölen 100'e yakın hayvan olduğunu söyledi.

Şeker, gerekli kontrollerin yapılmaması durumunda deri şarbonunun dahi ölümcül olabileceğini dile getirerek, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından gerekli kontrollerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da 2010'dan bugüne kadar toplam 6,6 milyon baş hayvan ithal edildiğini ifade ederek, hazır et olarak da 273 bin ton et alındığını söyledi.

Sarıbal, şarbonun toprakta ve otta var olabilen bir bakteri olduğunu aktararak, "Sadece elbette ithalat üzerinden söylemeyeceğiz ama birçok hastalığın denetimsiz ve kontrolsüz olarak ithal hayvanlar üzerinden toplum sağlığını tehdit ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu da hastalığa ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile partililer de katıldı.

Kaynak: AA


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CHP şarbon şarbon vakaları istanbul şarbon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu ülkede kendin üretmeyip herşeyi ithal a çevirirseniz olacağı bu olur bir de satılmadık yerli birşey kalmış mı ona da bir el atın.. pardon saray kaldı sadece dimi
nerden tutarsan tut batmış bir AKP saltanatının sonu osmanlıda böyle battı lale devri misali
AKP tarımı hayvancılığı sonunda ülkeyi bitirdi dışardan saman et ithal et ülkede ürerim değil tüketim ekonomisi sonuç husran
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