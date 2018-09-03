CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca, il binasında şarbon vakalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında Şeker, Türkiye'de uzun zaman sağlıklı aşılama kampanyaları yürütüldüğünü ve şarbondan etkilenmeyecek şekilde bir hayvan popülasyonu oluşturulduğunu anlattı.

"SALGIN HALİNE GELEBİLİR, DAHA DA YAYILABİLİR"



Şeker, bu şekilde de şarbonu azaltma imkanının bulunduğunu ancak et ithal edilmesiyle hastalığın Türkiye'ye yayıldığını savunarak, "Şarbon hastalığı Türkiye'de eğer kontrol altına alınmazsa salgın haline gelebilir, daha da yayılabilir. Şarbon maalesef insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda." değerlendirmesini yaptı.

Ali Şeker, şarbonun Kurban Bayramı sonrasında birçok ilde görüldüğünü aktararak, Ankara'da şarbon hastalığından ölen 100'e yakın hayvan olduğunu söyledi.

Şeker, gerekli kontrollerin yapılmaması durumunda deri şarbonunun dahi ölümcül olabileceğini dile getirerek, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından gerekli kontrollerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.