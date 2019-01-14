CHP'den Trump'ın Türkiye açıklamasına sert tepki: Bu tehditler bize sökmez!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

(Trump'ın açıklaması) - TC tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cürretini göstermemişti. Bu ifadeyi kabul etmiyoruz. Bu tehditler bize sökmez, Türkiye'yi böyle bir tehdite açık hale kim getirmiştir? Bu tehdit bu iktidarın eline ekonomimizin Türkiye'nin zayıf karnı hale getirildiğinin göstergesidir. Borç alan emir verir.

BM koridorlarında Trump ile Erdoğan'ın her karşılaşmasını bir zafermiş gibi satan saray medyası bu son gelişme üzerine ne yazacak merak ediyoruz.

EKONOMİK GELİŞMELER

Sarayın damadı durumun farkında değil hala. Bankacılara bizleri şikayet ediyor. Devletin ajansının yaptığı haberlerden medet umuyor resesyon olmadığını ispat etmek için.

İktisatçılar ekonomide iki çeyrek üst üste yaşanan daralmaya 'resesyon' diyor. Ülkemizin ekonomik durgunluğa girmesi bizleri asla memnun etmez. Biz vatandaşların sıkıntısı daha da ağırlaşmasın diye uğraşıyoruz.