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CHP'den Trump'ın Türkiye açıklamasına sert tepki: Bu tehditler bize sökmez!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Öztrak, ABD Başkanı Trump'ın "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" sözlerine tepki gösterdi.

CHP'den Trump'ın Türkiye açıklamasına sert tepki: Bu tehditler bize sökmez!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

(Trump'ın açıklaması) - TC tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cürretini göstermemişti. Bu ifadeyi kabul etmiyoruz. Bu tehditler bize sökmez, Türkiye'yi böyle bir tehdite açık hale kim getirmiştir? Bu tehdit bu iktidarın eline ekonomimizin Türkiye'nin zayıf karnı hale getirildiğinin göstergesidir. Borç alan emir verir.

BM koridorlarında Trump ile Erdoğan'ın her karşılaşmasını bir zafermiş gibi satan saray medyası bu son gelişme üzerine ne yazacak merak ediyoruz.

EKONOMİK GELİŞMELER

Sarayın damadı durumun farkında değil hala. Bankacılara bizleri şikayet ediyor. Devletin ajansının yaptığı haberlerden medet umuyor resesyon olmadığını ispat etmek için.

İktisatçılar ekonomide iki çeyrek üst üste yaşanan daralmaya 'resesyon' diyor. Ülkemizin ekonomik durgunluğa girmesi bizleri asla memnun etmez. Biz vatandaşların sıkıntısı daha da ağırlaşmasın diye uğraşıyoruz.

Saray aspirin tedavileriyle işi 31 Mart'a kadar götürmek için uğraşıyor. 2019 için Dünya Bankası'nın Türkiye için büyüme öngörüsü yüzde 1,6. Borcu borçla çevirip bu ekonomi çakılır diyor. Daralmanın çok daha derinleşebileceğinin altını çiziyor. Saray ne bu uyarıların ne de milletin çektiği sıkıntının farkında. Damat ve saray yönetimi ortalıkta hiçbir şey yokmuş gibi dolaşıyor, milletle alay etmeye kalkıyorlar.

Bizleri milleti aldatmakla suçluyorlar. Aldatmak bizim defterimizde yok. Benim söylediklerim sarayın çarpıtamayacağı kadar açıktır. Kibir abidesi AKP Genel Başkanı ben bunları anlattıkça eski defterleri karıştırıyor.

Milletimize soruyorum; Pazar çarşı yangın yerine dönmüşken, bunları görmezden gelen, yandaşların derdiyle ilgilenip milleti unutan bu kibir abidelerinden memnun musunuz?

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMALARI

Daha dün faiz lobisi dedikleri bankalarla bugün el ele kol kola kredi paketleri açıklıyorlar. Küçük ve orta boy işletmelere yüzde 20 faizle kredi verecekler. Türkiye'de ne değişti de bankalar mevduat kredisi faizinin altında faizle kredi verecek? Bankalar hayır kurumuna mı dönüştü? Bu kredi yapılandırma işine de bütçeden gizli saklı pay mı verilecek?

TANK PALET FABRİKASI

Saray iktidarının derdi milleti memnun etmek değil. Sakarya'daki Tank Palet fabrikasını ihalesiz olarak BMC'ye devrettiler. Ethem Sancak ve Katarlılara. Erdoğan'ın ikinci evi haline gelmiş olan Katar. Milli savunma sanayinin stratejik fabrikalarını yandaşlara, yabancılara peşkeş çekiyorlar şimdi de. Bu özelleştirme değil diyenler millete yalan söylüyor.

Türk telekom satılmadı, kiralandı dediler. Sonra ne olduğunu gördük. Zararı millete kaldı. Saray yazık bilmiyor, ayıp bilmiyor, günah bilmiyor.

SORULAR

(Trump'ın açıklamasındaki Türklerin Kürtleri vuracağı ifadesi) - Buna karşı olmamak mümkün değil. Kürtler bu ülkenin asli unsurlarıdır. Türk devleti Kürtleri vuracak gibi ifadelerin kullanılması son derece yanlıştır. Sosyal huzurumuzu bozar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

(Trump'ın mesajının karşısında gelen iktidardan gelen tepkilerinin dozunu nasıl değerlendiriyorsunuz?) Bugün bu noktaya gelmemiz, Türkiye'nin ekonomiyle tehdit edilmesi, aslında bunların hepsi Türkiye'nin ekonomisini sıcak parayla şişirme, ülkeyi dolara mahkum etme politikasının bir sonucu. Saray bu işi alttan almaya çalışıyor. Yandaş medyaya bakarsanız; "Sert yanıt". Pompeo, Trump'ın yaptırımları kastettiğini söylüyor, Çavuşoğlu Trump iç politika için konuşuyor diyor.

(Binali Yıldırım'ın istifası) - Ülkemizin gündemi belli, işsizlik enflasyon azmış. Ülke küçülüyor. Bizim millete bunları anlatıp bu işi, belediyecilik konusundaki sıkıntıları, ekonomideki sıkıntıları anlatmamız gerekiyor.

Binali Yıldırım'ın hukuki açıdan durumu çok açık bir biçimde irdelenmiştir. CHP olarak milletin gerçek gündemini gündemde tutmamız gerekiyor. Hukuki açıdan bu işin yanlış olduğu ortada.

(İYİ Parti ittifak süreci) - Bu konuyla ilgili, müzakere masası kurulu durdukça açıklama yapmayacağım.

Adaylarımızı belirleme konusunda hızla davranıyoruz, karar parti meclisimizindir.

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Bu tehditler,Türkiye karşısında abd nin acizliğidir...
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