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  4. CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

28.09.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.

Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Recep Tayyip Erdoğan CHP
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