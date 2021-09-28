CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.
Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.
Kaynak: AA
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