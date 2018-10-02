“Emeklilikte yaşa takılanlar” olarak bilinen vatandaşların, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aradığını ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentilerin karşılanamadığı vurgulandı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına yazılı başvuruda bulundu.

CHP Grubu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na başvurarak, "Emeklilikte yaşa takılanlara" ilişkin verilen kanun tekliflerinin görüşülmesi ve bu kesimin sorunlarına çözüm üretilmesi için komisyonu toplantıya çağırdı.

Konuya ilişkin 3 CHP milletvekilinin, 27. Yasama Dönemi’nde kanun teklifi verdiği, diğer parti gruplarından da tekliflerin TBMM Başkanlığına iletildiği anımsatıldı.

Toplum tarafından büyük bir beklenti oluşan bu konuya ne parlamentonun ne de komisyonun duyarsız kalamayacağının belirtildiği başvuruda, "Bu doğrultuda TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı'na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

