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  4. CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

22.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu, toplumun hangi kesimiyle görüşürse görüşsün, mutlaka başında bulunduğu partinin ilkeleri aleyhine konuşmayı gelenek haline getirmiştir" dedi.

CHP'li Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu, toplumun hangi kesimiyle görüşürse görüşsün, mutlaka başında bulunduğu partinin ilkeleri aleyhine konuşmayı gelenek haline getirmiştir. İmam hatipliler ve ülkücülerle görüşürken, kendisini hariç tutarak CHP'yi suçlu ilan etmektedir. İttifak görüşmelerinde parti ilkelerinden uzaklaşmaktadır. Muhafazakar aydınlarla görüşmesinde de sağ ve solun kalmadığını, 21'inci yüzyılın sorunlarını 18'inci yüzyıl kavramlarıyla çözülemeyeceğini söylerken parti tüzüğündeki 'demokratik sol bir siyasal partidir' ilkesini görmemektedir'' dedi.

'ÇOK YAZIK'

Ateş, Kılıçdaroğlu'nun parti ilkelerini unuttuğunu savunarak, ''Sadece parti ilkelerini değil, 68 kuşağının devrimci önderlerinin mezarını ziyaretini, 2014'teki kurultayda kendisini 'Dersimli devrimci Kemal' ilan etmesini de unutmuştur. Muhataplarının ve CHP tabanının bu çelişkileri nasıl değerlendireceğini önümüzdeki günler gösterecektir. Parti kurumsal kimliğini hiçe sayan Sayın Kılıçdaroğlu o makamda geçici oturduğunun sanırım farkında değildir. O makamda oturanların, O makamı kuran Atatürk'ün ve yönettiği insanların karakterinden ve parti ilkelerinden hiç ilham almadığı görülüyor. Çok yazık" ifadelerini kullandı.

(dha)

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