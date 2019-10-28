CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başı dik yurttaşları olarak var olmaya ve var etmeye, Mustafa Kemal Atatürk yolunda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılında ileri görüşlülüğü, cesareti, ulusların kaderini değiştirecek kararlı adımları ve dünyaya örnek liderliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını belirtti.

Yoksul ve yorgun Anadolu halkına güvenerek, tüm zorluklara karşı mücadeleyi örgütleyerek Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran Atatürk'ün, yoktan var edilen bir ülkenin yönetim şeklinin cumhuriyet olmasını sağladığını hatırlatan Karaca, bunu "en büyük armağan" olarak nitelendirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur." dediğini aktaran Karaca, şunları kaydetti: