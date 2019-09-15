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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumartesi Anneleri' ve 'Diyarbakır Anneleri' diye bir ayrım yapıldığını ifade ederek "Anne annedir. Anne çocuğunu istiyor. Diyarbakır'daki anne de haklıdır, Cumartesi Annesi de haklıdır. İkisi de çocuklarını istiyorlar. Anneler arasında ayrım yapmak, bir grup anneyi ötekileştirip, bir grup anneyi kucaklamak doğru değildir. Hepsini kucaklayacağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

CHP Parti Meclisi (PM) genel merkezde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı öncesi gündemle ilişkin bir konuşma yaptı. İktidar sahiplerinin zaman zaman ayrıştırma yaptığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu ayrıştırmanın çok belirgin şekilde yapıldığını ve bunun da toplumu kutuplaştırdığını söyledi.

'ANNELERİN HAKKINI VE HUKUKUNU SAVUNMAMIZ GEREKMİYOR MU?

'Cumartesi Anneleri' ve 'Diyarbakır Anneleri' diye bir ayrım yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu nasıl bir ayrım? Anne annedir. Anne çocuğunu istiyor. Diyarbakır'daki anne de haklıdır, Cumartesi Annesi de haklıdır. İkisi de çocuklarını istiyorlar. Bir anne gitmiş, Diyabakır'da diyor ki; 'Benim evladım geri gelmeyecek, çocuğum geri gelmeyecek, inşallah sizin evladınız geri gelir' diyor ve bu tabloya baktığınız zaman annelerin hakkını ve hukukunu savunmamız gerekmiyor mu? Cumartesi Anneleri tam 755 haftadır kimseye dokunmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden sadece evlatlarının fotoğraflarını ellerinde taşıyarak bir yere oturuyorlar. 'Evlatlarımız geri gelmedi, ama hiç değilse mezarını bize gösterin' diyorlar. Diyabakır Anneleri'nin de acıları var. Terör örgütü evlatlarını kaçırmış. Bu annenin acısı, derdi yok mu? O da ister evladının eve gelmesini, çalışmasını, evlenmesini. Onun da hakkı, hukuku, adalet isteği var."

'HEPSİNİ KUCAKLAYACAĞIZ'

Yetki ve güç sahibi olanların, güçsüzlüklerini itiraf etmek için Diyarbakır anneleri ile oturduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sen bakansın, sorunu çözecek olan sensin. Annenin derdine derman olmak değil de ne diye gidip oraya oturuyor? Sen acıyı çözeceksin. Senin görevin sorunu çözmek. Yetki, güç, imkan sende. Ordu, hakim, kaymakam, general sende. Diyarbakır annesinin elinde ne var, sadece bir feryat var. 'Oğlumu istiyorum' diyor. Şimdi anneleri de bölüyorlar, acı olan, yazık olan bu. Anne annedir. Anne insanlığın sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli aktördür. Anneler arasında ayrım yapmak, bir grup anneyi ötekileştirip, bir grup anneyi kucaklamak doğru değildir. Hepsini kucaklayacağız. Hepsinin derdine çözüm üretmek gerekiyor. Bu işin iktidarı, muhalefeti yoktur. Ama güç iktidardadır ve sorunu çözecek olan iktidardır. Çünkü iktidar vatandaşa giderken 'Ben sorunu çözmek istiyorum, bana oy verin' diyor. Size oy veriyorlar ve siz iktidara geliyorsunuz, iktidara gelirken de toplumu ayrıştırmayacaksınız, bölmeyeceksiniz, kutuplaştırmayacaksınız."

Kaynak: DHA

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