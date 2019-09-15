CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

CHP Parti Meclisi (PM) genel merkezde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı öncesi gündemle ilişkin bir konuşma yaptı. İktidar sahiplerinin zaman zaman ayrıştırma yaptığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu ayrıştırmanın çok belirgin şekilde yapıldığını ve bunun da toplumu kutuplaştırdığını söyledi.

'ANNELERİN HAKKINI VE HUKUKUNU SAVUNMAMIZ GEREKMİYOR MU?



'Cumartesi Anneleri' ve 'Diyarbakır Anneleri' diye bir ayrım yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu nasıl bir ayrım? Anne annedir. Anne çocuğunu istiyor. Diyarbakır'daki anne de haklıdır, Cumartesi Annesi de haklıdır. İkisi de çocuklarını istiyorlar. Bir anne gitmiş, Diyabakır'da diyor ki; 'Benim evladım geri gelmeyecek, çocuğum geri gelmeyecek, inşallah sizin evladınız geri gelir' diyor ve bu tabloya baktığınız zaman annelerin hakkını ve hukukunu savunmamız gerekmiyor mu? Cumartesi Anneleri tam 755 haftadır kimseye dokunmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden sadece evlatlarının fotoğraflarını ellerinde taşıyarak bir yere oturuyorlar. 'Evlatlarımız geri gelmedi, ama hiç değilse mezarını bize gösterin' diyorlar. Diyabakır Anneleri'nin de acıları var. Terör örgütü evlatlarını kaçırmış. Bu annenin acısı, derdi yok mu? O da ister evladının eve gelmesini, çalışmasını, evlenmesini. Onun da hakkı, hukuku, adalet isteği var."